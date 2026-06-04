Subiectul evitat de Sorana Cîrstea la întoarcerea în România, după rezultatul excelent de la Paris

Subiectul evitat de Sorana Cîrstea la întoarcerea în România, după rezultatul excelent de la Paris Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea a preferat să nu ofere prea multe informații în acest sens.

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Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost primită cu aplauze la revenirea în țară, după sfertul de finală jucat în turneul de la Roland Garros.

Cea mai bună jucătoare de tenis a momentului în România a explicat că își dorește să devină mamă, iar acesta este unul dintre marile motive pentru care nu dorește să își amâne încă o dată retragerea, chiar dacă, așa cum au spus-o Ilie Năstase și John McEnroe, din punct de vedere sportiv, argumentele retragerii nu par să aibă sens.

Sorana Cîrstea preferă să nu vorbească despre bani și investiții

Hotărâtă să își păstreze această intenție de a părăsi lumea tenisului profesionist, la finalul anului, Sorana Cîrstea se apropie și de momentul în care va trebui să decidă ce va face cu premiile consistente pe care le-a acumulat în carieră.

Peste 10,3 milioane de euro, sumă impozitată, și-a apropiat Sorana Cîrstea doar pe urma rezultatelor obținute pe terenurile de tenis.

Totuși, Cîrstea s-a arătat reticentă în a deschide acest subiect. „Nu îmi place să vorbesc de bani, și nici de investiții. În momentul de față, important e să mă bucur de tot ceea ce se întâmplă pe plan tenisistic, iar restul, pe partea financiară, voi vedea după,” a replicat Sorana Cîrstea.

Pentru cele patru victorii legate pe tabloul principal la Roland Garros, în acest an, Sorana Cîrstea a primit un cec total de 470,000 de euro.

Sorana Cîrstea

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Sorana Cîrstea: „Am spus-o mereu, tenisul e un sport privilegiat.”

Cât despre situația sportivilor de performanță din România care au finanțările blocate și nu își pot urma cum se cuvine drumul spre glorie, Sorana Cîrstea și-a exprimat părerea de rău și a afirmat că își dorește o remediere cât mai curândă în aceste cazuri.

„Aș vrea să nu intru într-un subiect atât de complicat. Îmi pare rău. Am spus-o mereu, tenisul e un sport privilegiat, în care se câștigă, însă, în alte sporturi, sportivii nu sunt plătiți pentru cât muncesc. Normal că îmi doresc ca aceste lucruri să se rezolve, dar e un subiect complicat de dezvoltat astăzi, aici,” a răspuns Sorana Cîrstea.

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