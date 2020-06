Cu doua zile inainte de derby, Jurgen Klopp a facut dezvaluiri! "Acesta a fost cel mai greu moment din pandemie!"

Antrenorul lui Liverpool a marturisit recent ce l-a afectat cel mai tare in ultimele luni.

Jurgen Klopp a povestit ca a fost ingrijorat de faptul ca, in ciuda avantajului pe care il are in fruntea clasamentului, Liverpool ar fi putut sa piarda titlul in Premier League. Asta in conditiile in care oficialii competitiei s-au gandit sa declare nul sezonul.

"In momentul in care am intrat in carantina nu ma mai gandeam la faptul ca acesta este sezonul nostru, in care Liverpool va castiga titlul. Nu, erau alte lucruri mult mai importante. Totusi, am fost extrem de ingrijorat atunci cand oamenii au inceput sa vorbeasca despre anularea sezonului. Ramasesem fara reactie. Mi-am spus: 'Wow'. M-am simtit afectat din punct de vedere fizic. Ar fi fost foarte, foarte dificil (n.r. daca Liverpool nu ar fi putut continua lupta pentru titlu).

Nu ne asteptam sa primim titlul cadou, asa ca nu ne-am dorit sa fie aplicata metoda puncte / meci. Prin urmare, am fost extrem de fericiti cand am fost anuntati ca vom juca din nou. Cand varianta anularii sezonului a fost scoasa in totalitate din ecuatie, am fost foarte usurat. In continuare, trebuie sa luptam pentru castigarea titlului. Este minunat, asa ar trebui sa se intample in sport", a declarat Jurgen Klopp, la conferinta de presa dinaintea partidei din weekend.

Reamintim ca Liverpool este pe locul 1 in clasamentul din Premier League si mai are nevoie de doar 6 puncte pentru a-si adjudeca primul titlu dupa 30 de ani. Primul meci oficial post-pandemie al "cormoranilor" este programat duminica, de la ora 21, in compania lui Everton.