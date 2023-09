Xavi a reamintit suporterilor de era tiki-taka în meciul de sâmbătă seara, împotriva lui Betis Sevilla, scor 5-0. Golurile celor doi ”Joao” (Felix și Cancelo), driblingurile lui Yamal și lovitura liberă perfect executată a lui Ferran Torres au trezit în inimile fanilor amintiri nostalgice.

Oamenii din departamentul de media au fost foarte entuziasmați pentru victoria favoriților și au făcut o greșeală care s-a viralizat mai repede decât au reușit să șteargă postarea.

Într-o fotografie postată pe rețeaua de socializare Instagram, cei ce dețin contul oficial al FC Barcelona i-au trecut ca marcatori pe Ansu Fati, jucătorul plecat în această vară la Brighton și pe Cristiano Ronaldo, un vechi ”prieten” al catalanilor.

???? Barça just posted this on Instagram. Look at the Real Betis score line. ????‍♂️ pic.twitter.com/gbjBNEEB1w