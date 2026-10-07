Lionel Messi s-a retras oficial de la echipa națională după Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Starul de 39 de ani a anunțat după finala pierdută cu Spania, scor 0-1, că nu va mai juca pentru Argentina.

Cu toate acestea, oficialii naționalei „La Albiceleste” i-au organizat meciul de retragere cu Benin pe teren propriu, pentru a-și încheia cariera incredibilă așa cum se cuvine.

Meciul amical s-a încheiat cu victoria cu 3-0 a Argentinei, iar Lionel Messi a reușit să marcheze ultimul său gol pentru echipa națională.

Mesajul superb al lui Cristiano Ronaldo pentru Lionel Messi: „Ai tot respectul meu!”

Rivalitatea dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo este arhicunoscută de orice fan al fotbalului, dar în afara terenului cei doi își poartă un respect imens.

Cristiano Ronaldo a reacționat după retragerea lui Lionel Messi și i-a transmis un mesaj superb, printr-un comentariu la o postare a lui Lionel Messi cu poze de la meciul de retragere.

„Leo, atât de mulţi ani ţi-ai apărat ţara şi istoria care o să fie pentru totdeauna. Ai tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina. Te îmbrăţişez”, a scris Cristiano Ronaldo pe reţelele sociale.