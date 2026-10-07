Lionel Messi s-a retras oficial de la echipa națională după Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Starul de 39 de ani a anunțat după finala pierdută cu Spania, scor 0-1, că nu va mai juca pentru Argentina.
Cu toate acestea, oficialii naționalei „La Albiceleste” i-au organizat meciul de retragere cu Benin pe teren propriu, pentru a-și încheia cariera incredibilă așa cum se cuvine.
Meciul amical s-a încheiat cu victoria cu 3-0 a Argentinei, iar Lionel Messi a reușit să marcheze ultimul său gol pentru echipa națională.
Mesajul superb al lui Cristiano Ronaldo pentru Lionel Messi: „Ai tot respectul meu!”
Rivalitatea dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo este arhicunoscută de orice fan al fotbalului, dar în afara terenului cei doi își poartă un respect imens.
Cristiano Ronaldo a reacționat după retragerea lui Lionel Messi și i-a transmis un mesaj superb, printr-un comentariu la o postare a lui Lionel Messi cu poze de la meciul de retragere.
„Leo, atât de mulţi ani ţi-ai apărat ţara şi istoria care o să fie pentru totdeauna. Ai tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina. Te îmbrăţişez”, a scris Cristiano Ronaldo pe reţelele sociale.
Lionel Messi: „A fost o mare onoare să port acest tricou”
Starul Lionel Messi a declarat că ''a fost o mare onoare să poarte acest tricou'' şi că ''a juca pentru echipa naţională de fotbal a Argentinei este cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla'', după victoria de marţi în amicalul cu Benin (3-0), ultimul său meci pentru selecţionata Albiceleste, jucat pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, scrie EFE.
''A fost o mare onoare să port acest tricou timp de mai bine de 20 de ani, chiar şi în cele mai grele momente nu am încetat să lupt şi să dau totul'', a spus golgheterul all-time al naţionalei Argentinei în faţa unei mulţimi emoţionate.
''Să nu mai revin (n.r. - la naţională) va fi o mare durere. Jur că aş vrea să revin tot restul vieţii mele, pentru că a juca în echipa naţională a Argentinei este cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla'', a adăugat Leo, într-un mesaj din centrul terenului, înconjurat de internaţionalii argentinieni şi de familia sa.
Messi a făcut o aluzie emoţionantă la tatăl său, Jorge Messi, care a decedat la scurt timp după Cupa Mondială această vară, la care Argentina a ajuns în finală.
''Simt că este momentul potrivit. Tot ce am trăit la ultima Cupă Mondială a fost copleşitor. Am avut visul, visul meu şi visul întregii ţări, de a deveni din nou campioni mondiali. Am fost atât de aproape'', a spus Messi, iar fanii l-au aclamat.
El a povestit că meciul împotriva Angliei din semifinalele Cupei Mondiale din 2026 a fost ''incredibil de epuizant, atât fizic, cât şi emoţional. Am reuşit în cele din urmă, dar am luptat din greu''.