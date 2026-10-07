Starul Lionel Messi a declarat că ''a fost o mare onoare să poarte acest tricou'' şi că ''a juca pentru echipa naţională de fotbal a Argentinei este cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla'', după victoria de marţi în amicalul cu Benin (3-0), ultimul său meci pentru selecţionata Albiceleste, jucat pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, scrie EFE.

”A fost o mare onoare să port acest tricou”

''A fost o mare onoare să port acest tricou timp de mai bine de 20 de ani, chiar şi în cele mai grele momente nu am încetat să lupt şi să dau totul'', a spus golgheterul all-time al naţionalei Argentinei în faţa unei mulţimi emoţionate.

''Să nu mai revin (n.r. - la naţională) va fi o mare durere. Jur că aş vrea să revin tot restul vieţii mele, pentru că a juca în echipa naţională a Argentinei este cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla'', a adăugat Leo, într-un mesaj din centrul terenului, înconjurat de internaţionalii argentinieni şi de familia sa.

Messi a făcut o aluzie emoţionantă la tatăl său, Jorge Messi, care a decedat la scurt timp după Cupa Mondială această vară, la care Argentina a ajuns în finală.

''Simt că este momentul potrivit. Tot ce am trăit la ultima Cupă Mondială a fost copleşitor. Am avut visul, visul meu şi visul întregii ţări, de a deveni din nou campioni mondiali. Am fost atât de aproape'', a spus Messi, iar fanii l-au aclamat.

El a povestit că meciul împotriva Angliei din semifinalele Cupei Mondiale din 2026 a fost ''incredibil de epuizant, atât fizic, cât şi emoţional. Am reuşit în cele din urmă, dar am luptat din greu''.

”Vă iubesc”

''Nu am nicio îndoială că aceşti coechipieri pe care i-am avut alături au dat întotdeauna totul pentru acest tricou'', a adăugat starul lui Inter Miami şi le-a mulţumit pentru că l-au ajutat să îşi ''îndeplinească visul său din copilărie'', acela de a câştiga titluri cu echipa naţională. ''Îmi va fi dor de voi toţi şi acum voi fi de partea lor, susţinându-i pe aceşti băieţi şi pe cei care vin după ei. Mereu uniţi. S-a dovedit că atunci când ne unim şi suntem uniţi, suntem mai puternici decât oricine şi putem depăşi orice. Am avut alături războinici care ştiam că îşi vor da viaţa'', a concluzionat Messi, citat de Agerpres.

Într-un dialog constant cu publicul care îl aclama, el a spus: ''Îmi va fi foarte dor să joc aici. Am avut norocul să joc în toată ţara şi am primit întotdeauna afecţiunea tuturor. Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit. Stadionul a fost mereu plin, aţi fost peste tot. Ştim efortul pe care îl depuneţi. Ne simţim mereu ca echipa gazdă oriunde mergem''.

Messi a cerut sprijin pentru viitorul echipei naţionale, învăluit în scandările mulţimii: ''Sunt oameni care vor să vadă echipa naţională eşuând şi nu le putem oferi satisfacţia. Sunt mândru că sunt argentinian şi că mi-am îndeplinit visul alături de voi toţi. Vă iubesc''.

Leo Messi, 208 selecții și 126 goluri

La 39 ani, Messi îşi încheie cariera la reprezentativă cu 208 selecţii şi 126 de goluri, fiind integralist contra echipei africane, în faţa a 85.000 de spectatori privilegiaţi pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

Fundaşul Nicolas Otamendi a deschis scorul (48), jucând şi el ultimul meci la naţională, la 38 de ani, Nicolas Paz a marcat al doilea gol al triplei campioane mondiale (60), iar Messi a înscris golul al treilea (70), din penalty. De asemenea, Messi a oferit assist-urile la primele două goluri, încheind cu 67 de pase decisive la Albiceleste.