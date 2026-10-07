Cine va primi legendarul număr 10 după retragerea lui Lionel Messi din naționala Argentinei

Cine va primi legendarul număr 10 după retragerea lui Lionel Messi din naționala Argentinei Fotbal extern
SPORT.RO
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Cel mai mare fotbalist al lumii s-a retras de la echipa națională.

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nico pazLionel MessiArgentina
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Cel mai mare fotbalist al lumii s-a retras de la echipa națională.

Lionel Messi și-a încheiat cariera la echipa națională a Argentinei, iar selecționerul Lionel Scaloni ar fi decis deja cine va prelua tricoul cu numărul 10.

Cine va lua numărul 10 de la Messi în naționala Argentinei

Potrivit lui Federico Bueno, jurnalist apropiat de naționala Argentinei, Nico Paz este alesul pentru tricoul purtat de Messi. Mijlocașul lui Como a purtat numărul 18 la primele sale 11 selecții pentru „Albiceleste”.

„Dacă Scaloni își prelungește contractul cu Argentina, lucru care ar urma să fie negociat în următoarele luni, tricoul cu numărul 10 va ajunge la Nico Paz. Acest lucru a fost deja decis intern și este tratat foarte serios”, a transmis Federico Bueno, potrivit ESPN Argentina.

Paz a purtat deja numărul 10 la nivel de club și a avut un sezon important la Como. Argentinianul a contribuit cu 13 goluri și 7 pase decisive la parcursul formației italiene.

Messi a purtat tricoul cu numărul 10 al Argentinei timp de 17 ani, după ce a primit pentru prima dată acest număr în 2009, în perioada în care selecționer era Diego Maradona.

Starul lui Inter Miami a încheiat aventura la națională cu 208 selecții și 126 de goluri. În ultimul meci, Argentina a învins Benin cu 3-0, iar Messi a înscris din penalty și a oferit două pase decisive.

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