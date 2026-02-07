Cristiano Ronaldo continuă „războiul” cu Al Nassr! Asta o să îi înfurie la culme pe arabi

Al Nassr s-a impus cu 2-0 în fața lui Al-Ittihad, într-un meci din runda 21 din Saudi Pro League.

Fosta echipa a lui Karim Benzema nu a cedat în finalul meciului, când Sadio Mane a deschis scorul din penalty în minutul 85, iar Angelo a făcut 2-0 în minutul 90+7.

Cristiano Ronaldo, din nou absent la Al Nassr

Starul lusitan continuă să protesteze după transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal și nu a jucat nici în acest meci, vital pentru lupta la titlu din Arabia Saudită.

Ronaldo se află într-un scandal cu oficialii arabi, în urma deciziei de a nu mai juca, iar portughezul este foarte aproape de plecarea de la Al Nassr.

Cristiano Ronaldo are 18 goluri și trei pase decisive în 22 de meciuri jucare pentru Al-Nassr în acest sezon.

12 milioane de euro este cota lusitanului la 40 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.