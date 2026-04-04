Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic după ce fost eliminată de Bosnia-Herțegovina la loviturile de departajare, scor 4-1.

Echipa lui Gennaro Gattuso a deschis scorul prin Kean în minutul 15, dar a rămas în 10 din minutul 41, după ce Bastoni a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.

Tabakovic a egalat în minutul 79 după o dominare clară a gazdelor și în cele din urmă Bajraktarevic a marcat lovitura de departajare care a eliminat-o pe Italia și a trimis-o pe Bosnia-Herțegovina la Campionatul Mondial.

Cristiano Bergodi a numit marea problemă a Italiei: „E urât să vorbești despre asta”

Antrenorul lui ”U” Cluj a vorbit despre „tragedia” din Italia, după ce echipa națională a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Cristiano Bergodi consideră că marea problemă din Italia este că tineri fotbaliști italieni nu mai au loc la echipele din Serie A de străini.

„Lipsesc jucătorii, normal, importanți, de un anumit nivel, din 2006, de când a câștigat Campionatul Mondial. Președintele și Federația au dorit să facă anumite reforme, au gândit să facă un proiect acolo, dar nu s-a făcut. S-a mers pe această Cupă Mondială din 2006 și nu s-a făcut nimic.

Motivele sunt multe. Unul foarte simplu este că la echipele de juniori sunt o grămadă de străini. Acum e o lume globalizată și e urât să vorbești că cineva e străin într-o țară sau alta, dar, când ai o echipă Primavera, care e a doua echipă a unei formații din Serie A, care are o grămadă de jucători din altă țară, e greu”, spune Cristiano Bergodi, conform Prosport.ro.

Mihai Stoica, despre eșecul incredibil al Italiei: „Prestație mizerabilă! Mai slab decât am jucat noi”

Oficialul de la FCSB a recunoscut că a urmărit eșecul lui „Squadra Azzurra” de a se califica la Campionatul Mondial.

Mihai Stoica a spus că jocul presta de naționala lui Gattuso la Zenica a fost mult mai slab decât cel al României cu Turcia, de la Istanbul.

„În primul meci (n.r. cu Turcia) nu am arătat ca o echipă disperată să se califice, ci ca o echipă care a fost precupată să părăsească barajul cu fruntea sus.

'Totă lumea a spus că întâlnim un balaur și nu au avut ocazii și nu am ieșit forte rău'. Eu spun că am ieșit foarte rău pentru că nu am mers mai departe, foarte rău, nu rău.

Referitor la meciul de aseară cu Slovaci, pot să spun că Italia a fost sub orice critică și a pierdut calificare la Campionatul Mondial pentru al treilea an la rând.

Dacă România ar fi avut aceeași prestație, era o prestație mizerabilă. Italia a jucat înfiorător, mai slab decât am jucat noi cu Turcia. Turcii nu au fost senzaționali, dar oricum au jucători de calitate.”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.