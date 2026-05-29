Așa s-a întâmplat și la finalul anului 2004, după meciul FCM Bacău - Rapid 1-0, când Gigi Becali a reușit să obțină transferurile lui Florin Lovin și Eugen Baciu, doi dintre cei mai importanți jucători ai moldovenilor la acel moment.

La o zi după meci, cei doi au fost contactați de Mihai Stoica, președintele de atunci al clubului roș-albastru.

„Eu credeam că mă întreabă dacă vreau să vin”

Florin Lovin a povestit că totul era deja stabilit între cluburi în momentul în care a primit telefonul.

„Noi jucăm cu Rapid acasă, batem 1-0, iar a doua zi mă sună MM. Țin minte că dormeam. Ajunsesem târziu acasă după meci. La 9 dimineața sună telefonul: «Mihai Stoica sunt. Te vrea Zenga».

Mi-a zis direct: «Gata, e rezolvat tot! Luni veniți la București și semnați contractele». Eu credeam că mă sună să mă întrebe dacă vreau să vin”, a povestit fostul mijlocaș la un podcast.

Lovin a dezvăluit și episodul amuzant în care a încercat să îi dea vestea lui Eugen Baciu.

„MM mi-a spus că încearcă să îl sune pe Baciu, dar nu răspunde. Mi-a zis să îi spun eu. L-am sunat și mi-a zis: «Lasă-mă cu caterinca ta». Nu m-a crezut inițial”, a mai spus Lovin.

Potrivit datelor Transfermarkt, FCSB ar fi plătit aproximativ 900.000 de euro pentru cei doi jucători.

Florin Lovin a evoluat la FCSB între 2005 și 2009, în timp ce Eugen Baciu a rămas la club până în 2011.