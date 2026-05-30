OFICIAL Dinamo l-a transferat pe brazilianul Vinicios, care a jucat la ultimul Mondial!

Dinamo l-a transferat pe brazilianul Vinicios, care a jucat la ultimul Mondial! Handbal
Încă o mutare pentru campioni.

Internaţionalul brazilian Vinicios Angelo Lima de Carvalho, inter dreapta, a semnat pe două sezoane cu Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc.

Vinicios a jucat cu naționala Braziliei inclusiv la ultimul Campionat Mondial, în 2025.

Vinicios a evoluat ultima dată în Franța, la Chartres

”Bun venit, Vinicios Angelo Lima de Carvalho 🔥

Brazilianul din Praia Grande a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani ✍️

Vinicius evoluează pe postul de inter dreapta și se alătură echipei noastre de la Chartres (Franța).

Internaționalul brazilian a mai îmbrăcat tricoul formației ABC de Braga (Portugalia), unde a acumulat experiență la nivel european.

Îi urăm bun venit și mult succes în culorile alb-roșii 🫡”, a postat pagina CS Dinamo Handbal.

Al șaselea transfer pentru noul sezon

Campioana României a mai anunţat până acum transferurile jucătorilor Oscar Savinger (portar, de la IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Bayer Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraž Makuc (centru, RK Celje) și Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club).

