Fostul portar emblematic al naţionalei Italiei, Gianluigi Buffon, a anunţat joi, la scurt timp după demisia preşedintelui Federaţiei italiene de fotbal, că părăseşte funcţia de manager general al Squadrei Azzurra, informează agerpres.

Buffon a demisionat și a zis tot ce avea pe suflet după ce Italia a ratat prezența la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

"Acum, că preşedintele Gravina a ales să facă un pas înapoi, mă simt liber să fac ceea ce consider a fi un act de responsabilitate", a scris fostul portar al echipelor Juventus şi Paris Saint-Germain într-o lungă postare pe Instagram.

"În ciuda convingerii sincere că am construit mult în ceea ce priveşte spiritul şi coeziunea echipei cu Rino Gattuso în timpul foarte scurt disponibil, obiectivul principal a fost să readucem Italia la Cupa Mondială. Şi nu am reuşit acest lucru", a continuat câştigătorul Cupei Mondiale din 2006 şi vicecampion la EURO 2012.Buffon, în vârstă de 48 de ani, a precizat că a vrut să-şi prezinte demisia marţi seară, după eşecul naţionalei în finala play-off-urilor europene pentru Cupa Mondială 2026 împotriva Bosniei-Herţegovina (1-1 după prelungiri, 1-4 la lovituri de departajare).

"Mi s-a cerut să amân pentru a permite tuturor să facă reflecţiile corecte", a indicat Buffon.

Demisia lui Buffon sugerează că Gattuso, aflat în funcţie din iunie 2025 şi ales de fostul său coechipier în naţională, ar urma la rândul său să părăsească postul.Buffon, deţinătorul recordului de apariţii în echipa naţională a Italiei (176), fusese numit şef al delegaţiei, titlul său oficial, în august 2023. El i-a succedat lui Gianluca Vialli, care a murit în ianuarie 2023 la vârsta de 58 de ani.