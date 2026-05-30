Moment controversat! Reacția francezilor după ce golul lui Havertz a fost validat în urma unui henț

Marquinhos a încercat să îi paseze lui Hakimi, dar pasa nu a fost prea înaltă, iar balonul a lovit mâna lui lui Leandro Trossard și a fost deviată la picioarele lui Kai Havertz, care a scăpat singur spre poartă și l-a învins pe Safonov.

Ca în filmele cu proști! S-au luat la bătaie între ei la PSG - Arsenal

”Tunarii au deschis scorul la prima lor ocazie, cu mult noroc, dar și cu puțin talent”, au scris francezii de la 20minutes.fr.

Arbitrul Daniel Siebert nu a sancționat hențul lui Trossard, iar golul a fost validat. Arbitrul nu a fost avertizat nici de către cei din camera VAR. Motivul pentru care nu a fost acordată lovitură liberă pentru PSG este simplu. Trossard nu și-a lărgit suprafața corpului, iar golul lui Havertz nu a venit imediat după hențul belgianului.