Marquinhos a încercat să îi paseze lui Hakimi, dar pasa nu a fost prea înaltă, iar balonul a lovit mâna lui lui Leandro Trossard și a fost deviată la picioarele lui Kai Havertz, care a scăpat singur spre poartă și l-a învins pe Safonov.
Moment controversat! Reacția francezilor după ce golul lui Havertz a fost validat în urma unui henț
”Tunarii au deschis scorul la prima lor ocazie, cu mult noroc, dar și cu puțin talent”, au scris francezii de la 20minutes.fr.
Arbitrul Daniel Siebert nu a sancționat hențul lui Trossard, iar golul a fost validat. Arbitrul nu a fost avertizat nici de către cei din camera VAR. Motivul pentru care nu a fost acordată lovitură liberă pentru PSG este simplu. Trossard nu și-a lărgit suprafața corpului, iar golul lui Havertz nu a venit imediat după hențul belgianului.
