Fundașul român este tot mai aproape de o revenire în Serie A, campionat unde a evoluat la echipe precum Juventus, Genoa, Sampdoria sau Salernitana.

Radu Drăgușin ar fi dorit de Fiorentina, formație care s-a calificat în sferturile Conference League și care pregătește o reconstrucție a lotului.

Radu Drăgușin, dorit Fiorentina: „Ofertă considerabilă”

Informația a fost lansată în presa italiană zilele trecute, iar jurnalistul Niccolò Ceccarini de la Tuttomercatoweb a oferit toate detaliile.

Se pare că formația „Viola” l-a dorit pe Drăgușin încă din iarnă, într-un moment critic în care echipa ocupa ultimul loc în Serie A.

„În ianuarie, Drăgușin era o variantă destul de luată în considerare, dar nu era foarte încântat să plece de la Tottenham și voia să-și joace șansele într-o echipă puțin mai ambițioasă. Până la urmă, între Roma și Milan, nu s-a întâmplat nimic nou și băiatul a rămas la Londra”, a explicat jurnalistul.

Transferul ar putea fi facilitat de Fabio Paratici, directorul sportiv de la Fiorentina, venit chiar de la Tottenham în februarie, unde a lucrat cu Radu Drăgușin, pe care îl „cunoaște bine”, după cum explică Ceccarini.

„Povestea s-ar putea repeta în vară. Paratici îl cunoaște foarte bine pe Drăgușin, care ar vrea să se întoarcă în Italia. Pentru Fiorentina, cu o ofertă considerabilă, este o oportunitate. Prețul este de 20 de milioane de euro și, în vară, ar putea reveni în forță pe radarul Violei”, a mai scris jurnalistul.

La momentul redactării acestui articol, Fiorentina ocupă locul #16 în Serie A cu 29 de puncte obținute din 30 de etape. Șase victorii, 11 remize și 13 înfrângeri au în cont formația „Viola”.

În schimb, pe plan european trupa lui Paolo Vanoli merge „ceas” și s-a calificat în sferturile de finală ale Conference League, unde se va duela cu Crystal Palace, formație din Premier League.