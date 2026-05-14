Așa cum era de așteptat, cele mai importante ziare de sport din Italia au ieșit joi, pe prima pagină, cu performanța lui Inter și a lui Cristi Chivu.

Ce scriu ziarele din Italia după ce Cristi Chivu a cucerit eventul cu Inter Milano

"Finala lui Chivu. Meci într-o singură direcție. La 16 ani după Mourinho, "nerazzurrii" reușesc dubla", a scris Corriere dello Sport, după ce Inter a învins Lazio, pe Olimpico, scor 2-0.

"INTER E DUE", a fost titlul mare în Gazzetta dello Sport, alături de o fotografie cu jucătorii lui Inter pe podium, alături de trofeu, sărbătorind noul triumf. Cristi Chivu nu apare în imagine, la ceremonia de premiere preferând să rămână retras, într-un colț.

Tot pe prima pagină din Gazzetta apare și declarația căpitanului Lautaro Martinez referitoare la Cristi Chivu: "Antrenorul merită nota 10"

"Prea puternică", a fost titlul din Tuttosport, ziar cu sediu la Torino.

"Capodopera lui Cristian", a mai scris Tuttosport pe prima pagină. Și a continuat: "O steluță de argint în plus pe cerul 'nerazzurro'. Noaptea celei de-a zecea Cupe a Italiei a coincis cu o dublă istorică: doar în 2010 Inter reușise acest lucru pe teren. Ca și atunci, performanța poartă semnătura lui Cristian Chivu: pe 5 mai 2010, împotriva Romei, era pe teren cu 'veninul' fostului jucător. Ieri a fost pe bancă".