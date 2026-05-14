GALERIE FOTO Chivu, pe prima pagină a ziarelor din Italia după performanța istorică: "Capodopera lui Cristian"

Chivu, pe prima pagină a ziarelor din Italia după performanța istorică: &quot;Capodopera lui Cristian&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a intrat definitiv în istoria lui Inter Milano, după ce a devenit prima persoană care cucerește eventul atât ca jucător, cât și ca antrenor.

TAGS:
Inter MilanoLazioCupa Italieicristi chivu
Din articol

Așa cum era de așteptat, cele mai importante ziare de sport din Italia au ieșit joi, pe prima pagină, cu performanța lui Inter și a lui Cristi Chivu.

Ce scriu ziarele din Italia după ce Cristi Chivu a cucerit eventul cu Inter Milano

"Finala lui Chivu. Meci într-o singură direcție. La 16 ani după Mourinho, "nerazzurrii" reușesc dubla", a scris Corriere dello Sport, după ce Inter a învins Lazio, pe Olimpico, scor 2-0.

"INTER E DUE", a fost titlul mare în Gazzetta dello Sport, alături de o fotografie cu jucătorii lui Inter pe podium, alături de trofeu, sărbătorind noul triumf. Cristi Chivu nu apare în imagine, la ceremonia de premiere preferând să rămână retras, într-un colț.

Tot pe prima pagină din Gazzetta apare și declarația căpitanului Lautaro Martinez referitoare la Cristi Chivu: "Antrenorul merită nota 10"

"Prea puternică", a fost titlul din Tuttosport, ziar cu sediu la Torino.

"Capodopera lui Cristian", a mai scris Tuttosport pe prima pagină. Și a continuat: "O steluță de argint în plus pe cerul 'nerazzurro'. Noaptea celei de-a zecea Cupe a Italiei a coincis cu o dublă istorică: doar în 2010 Inter reușise acest lucru pe teren. Ca și atunci, performanța poartă semnătura lui Cristian Chivu: pe 5 mai 2010, împotriva Romei, era pe teren cu 'veninul' fostului jucător. Ieri a fost pe bancă".

  • Gazzetta dello sport
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Performanță lui Chivu intră direct în istoria lui Inter Milano

Cristi Chivu (45 de ani) a reușit să câștige cu Inter Milano titlul în Serie A și Cupa Italiei, fiind abia al treilea manager din istoria echipei lombarde care atinge acest obiectiv dublu, după Roberto Mancini și Jose Mourinho. Performanța uriașă a antrenorului român nu a fost reușită nici de valoroșii Giuseppe Meazza, Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni, Heriberto Herrera, Luciano Spalletti, Antonio Conte sau Simone Inzaghi. Chivu poate realiza tripla, dacă se impune și în Supercupa Italiei 2026, care trebuia să se desfășoare în Arabia Saudită, în decembrie 2026, dar cel mai probabil va fi relocată din cauza războiului din Orientul Mijlociu. 

În sezonul 2005-2006, cu Roberto Mancini pe banca tehnică, Inter Milano a câștigat titlul în Serie A (75 puncte, peste AS Roma, 69 puncte), beneficiind de retrogradarea lui Juventus (campioana pe teren a acelui sezon) și de depunctarea lui AC Milan în urma scandalului Calciopoli. De asemenea, milanezii s-au impus în finala Cupei Italiei (1-1 și 3-1 cu AS Roma) și au câștigat Supercupa Italiei (4-3 cu AS Roma, cu prelungiri), dar nu au trecut de sferturile de finală ale Champions League (1-2 și 0-1 cu Villarreal, eliminați pentru gol primit acasă). 

În stagiunea 2009-2010, echipa a fost condusă de Jose Mourinho și a câștigat din nou campionatul (82 de puncte, peste AS Roma, 80 puncte), Cupa Italiei (1-0 cu AS Roma) și Supercupa Italiei (3-1 cu AS Roma), dar și Champions League (2-0 în finala cu Bayern Munchen).

  • Chivu 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO Cristi Chivu, interviu în limba română pentru VOYO după ce a cucerit și Cupa Italiei cu Inter Milano

Publicitate

Finala Cupei Italiei, Lazio - Inter 0-2, a fost pe VOYO. Rezumatul meciului prin care Chivu a reușit „dubla”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ULTIMELE STIRI
Gâlcă, atac fără precedent la adresa conducerii de la Rapid: "Eu sunt dezamăgit de tot! Știau destul de clar"
Gâlcă, atac fără precedent la adresa conducerii de la Rapid: "Eu sunt dezamăgit de tot! Știau destul de clar"
Emil Boc a înțepat-o pe Universitatea Craiova, după finala Cupei României pierdută de ”U” Cluj
Emil Boc a înțepat-o pe Universitatea Craiova, după finala Cupei României pierdută de ”U” Cluj
„Nu folosesc ChatGPT!” Sorana Cîrstea își explică secretele din spatele formei extraordinare avute la 36 de ani
„Nu folosesc ChatGPT!” Sorana Cîrstea își explică secretele din spatele formei extraordinare avute la 36 de ani
Lamine Yamal, un transfer utopic pentru Real Madrid?! Florentino Perez a dat răspunsul: ”Cum să nu îmi placă de el?”
Lamine Yamal, un transfer utopic pentru Real Madrid?! Florentino Perez a dat răspunsul: ”Cum să nu îmi placă de el?”
Adversara Soranei Cîrstea din semifinala de la Roma a pozat pentru Vogue. Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani
Adversara Soranei Cîrstea din semifinala de la Roma a pozat pentru Vogue. Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma



Recomandarile redactiei
Gâlcă, atac fără precedent la adresa conducerii de la Rapid: "Eu sunt dezamăgit de tot! Știau destul de clar"
Gâlcă, atac fără precedent la adresa conducerii de la Rapid: "Eu sunt dezamăgit de tot! Știau destul de clar"
Emil Boc a înțepat-o pe Universitatea Craiova, după finala Cupei României pierdută de ”U” Cluj
Emil Boc a înțepat-o pe Universitatea Craiova, după finala Cupei României pierdută de ”U” Cluj
„Nu folosesc ChatGPT!” Sorana Cîrstea își explică secretele din spatele formei extraordinare avute la 36 de ani
„Nu folosesc ChatGPT!” Sorana Cîrstea își explică secretele din spatele formei extraordinare avute la 36 de ani
Inter Milano pregătește deja sezonul următor. Nume impresionante se află pe lista de transferuri a echipei lui Chivu
Inter Milano pregătește deja sezonul următor. Nume impresionante se află pe lista de transferuri a echipei lui Chivu
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Lazio - Juventus, azi de la 22:00, în semifinalele Cupei Italiei. Cotele la pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Lazio - Juventus, azi de la 22:00, în semifinalele Cupei Italiei. Cotele la pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Cine nu are Bătrâna Doamnă să-și cumpere! Juventus Torino s-a mai distrat cu o adversară și este neînvinsă din septembrie
Cine nu are Bătrâna Doamnă să-și cumpere! Juventus Torino s-a mai distrat cu o adversară și este neînvinsă din septembrie
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!