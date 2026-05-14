Așa cum era de așteptat, cele mai importante ziare de sport din Italia au ieșit joi, pe prima pagină, cu performanța lui Inter și a lui Cristi Chivu.
Ce scriu ziarele din Italia după ce Cristi Chivu a cucerit eventul cu Inter Milano
"Finala lui Chivu. Meci într-o singură direcție. La 16 ani după Mourinho, "nerazzurrii" reușesc dubla", a scris Corriere dello Sport, după ce Inter a învins Lazio, pe Olimpico, scor 2-0.
"INTER E DUE", a fost titlul mare în Gazzetta dello Sport, alături de o fotografie cu jucătorii lui Inter pe podium, alături de trofeu, sărbătorind noul triumf. Cristi Chivu nu apare în imagine, la ceremonia de premiere preferând să rămână retras, într-un colț.
Tot pe prima pagină din Gazzetta apare și declarația căpitanului Lautaro Martinez referitoare la Cristi Chivu: "Antrenorul merită nota 10"
"Prea puternică", a fost titlul din Tuttosport, ziar cu sediu la Torino.
"Capodopera lui Cristian", a mai scris Tuttosport pe prima pagină. Și a continuat: "O steluță de argint în plus pe cerul 'nerazzurro'. Noaptea celei de-a zecea Cupe a Italiei a coincis cu o dublă istorică: doar în 2010 Inter reușise acest lucru pe teren. Ca și atunci, performanța poartă semnătura lui Cristian Chivu: pe 5 mai 2010, împotriva Romei, era pe teren cu 'veninul' fostului jucător. Ieri a fost pe bancă".
Performanță lui Chivu intră direct în istoria lui Inter Milano
Cristi Chivu (45 de ani) a reușit să câștige cu Inter Milano titlul în Serie A și Cupa Italiei, fiind abia al treilea manager din istoria echipei lombarde care atinge acest obiectiv dublu, după Roberto Mancini și Jose Mourinho. Performanța uriașă a antrenorului român nu a fost reușită nici de valoroșii Giuseppe Meazza, Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni, Heriberto Herrera, Luciano Spalletti, Antonio Conte sau Simone Inzaghi. Chivu poate realiza tripla, dacă se impune și în Supercupa Italiei 2026, care trebuia să se desfășoare în Arabia Saudită, în decembrie 2026, dar cel mai probabil va fi relocată din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
În sezonul 2005-2006, cu Roberto Mancini pe banca tehnică, Inter Milano a câștigat titlul în Serie A (75 puncte, peste AS Roma, 69 puncte), beneficiind de retrogradarea lui Juventus (campioana pe teren a acelui sezon) și de depunctarea lui AC Milan în urma scandalului Calciopoli. De asemenea, milanezii s-au impus în finala Cupei Italiei (1-1 și 3-1 cu AS Roma) și au câștigat Supercupa Italiei (4-3 cu AS Roma, cu prelungiri), dar nu au trecut de sferturile de finală ale Champions League (1-2 și 0-1 cu Villarreal, eliminați pentru gol primit acasă).
În stagiunea 2009-2010, echipa a fost condusă de Jose Mourinho și a câștigat din nou campionatul (82 de puncte, peste AS Roma, 80 puncte), Cupa Italiei (1-0 cu AS Roma) și Supercupa Italiei (3-1 cu AS Roma), dar și Champions League (2-0 în finala cu Bayern Munchen).