Real Madrid a anunțat despărțirea de încă un nume de top! Jucătorul cu 11 trofee pleacă de pe Bernabeu

Real Madrid a anunțat despărțirea de încă un nume de top! Jucătorul cu 11 trofee pleacă de pe Bernabeu La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a confirmat oficial vineri că David Alaba va părăsi echipa la finalul sezonului actual. Fundașul austriac își încheie aventura în Spania după cinci ani.

TAGS:
David AlabaReal Madridla liga
Din articol

Gruparea madrilenă trece printr-o perioadă de transformări majore, concentrându-se în acest moment pe restructurarea lotului în vederea aducerii de noi întăriri. Austriacul David Alaba completează o listă a plecărilor de marcă, pe care se mai află Dani Carvajal și Alvaro Arbeloa.

Deși a petrecut cinci ani pe „Santiago Bernabeu”, fundașul a fost deseori măcinat de accidentări, nereușind să atingă forma constantă pe care a arătat-o în trecut la Bayern Munchen.

  • David alaba real madrid
×
A ales Bayern-ul. Dorit de Guardiola la City, David Alaba si-a prelungit contractul pana in 2021
BREAKING NEWS! Un cunoscut jurnalist italian a anuntat ca David Alaba a semnat cu Real Madrid!
BREAKING NEWS | David Alaba a semnat cu Real Madrid! Anuntul a fost facut de presa internationala
Noul fotbalist al Realului, David Alaba, mesaj razboinic inainte de Euro! Cum isi motiveaza colegii si ce spune despre echipa Austriei
Real Madrid, blestemată de Sergio Ramos?! Înlocuitorul spaniolului, David Alaba, ar putea lipsi în startul sezonului
Real Madrid, blestemată de Sergio Ramos?! Înlocuitorul spaniolului, David Alaba, ar putea lipsi în startul sezonului
Real Madrid, blestemată de Sergio Ramos?! Înlocuitorul spaniolului, David Alaba, ar putea lipsi în startul sezonului
Real Madrid, blestemată de Sergio Ramos?! Înlocuitorul spaniolului, David Alaba, ar putea lipsi în startul sezonului
Real Madrid, blestemată de Sergio Ramos?! Înlocuitorul spaniolului, David Alaba, ar putea lipsi în startul sezonului
ÎNAPOI LA ARTICOL

11 trofee în tricoul „blanco”

Bilanțul său la echipa spaniolă rămâne totuși unul de top. În cele 131 de partide disputate, jucătorul a contribuit la câștigarea a 11 titluri majore: două Ligi ale Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, două campionate în La Liga, o Cupă a Regelui și două Supercupe ale Spaniei.

„Real Madrid și David Alaba au convenit ca perioada sa ca jucător al clubului nostru să se încheie la finalul sezonului actual”, a transmis gruparea iberică prin intermediul unui comunicat.

Președintele Florentino Perez a ținut să sublinieze importanța austriacului în istoria recentă a clubului. „David Alaba poartă cu el afecțiunea tuturor madridiștilor pentru dăruirea sa, munca sa și o imagine emblematică în drumul nostru spre a Paisprezecea, simbolizând sărbătoarea unei victorii care este acum o parte a istoriei clubului nostru. Real Madrid va fi mereu casa lui”, a spus conducătorul madrilenilor.

Suporterii spanioli vor avea ocazia să își ia rămas-bun chiar în acest weekend. Stadionul „Santiago Bernabeu” îi va aduce un omagiu oficial fundașului sâmbătă, în timpul ultimei partide de campionat disputate de echipă în actuala stagiune.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Radu Miruţă, despre şeful Romarm: În timp ce era director la Romarm, era angajat la ARICE. O situaţie ilegală
Radu Miruţă, despre şeful Romarm: În timp ce era director la Romarm, era angajat la ARICE. O situaţie ilegală
ARTICOLE PE SUBIECT
Întrebat dacă va rămâne la Real Madrid ca „secundul” lui Mourinho, Arbeloa a dat cărțile pe față
Întrebat dacă va rămâne la Real Madrid ca „secundul” lui Mourinho, Arbeloa a dat cărțile pe față
Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid
Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid
Fotbalistul de 75.000.000 de €, în vizorul lui Real Madrid
Fotbalistul de 75.000.000 de €, în vizorul lui Real Madrid
ULTIMELE STIRI
Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!
Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!
CFR Cluj - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Meciul de retragere pentru Ciprian Deac
CFR Cluj - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Meciul de retragere pentru Ciprian Deac
E furios pe Inter! Cesc Fabregas nu îi dă nicio speranță lui Cristi Chivu
E furios pe Inter! Cesc Fabregas nu îi dă nicio speranță lui Cristi Chivu
Andres Iniesta, față în față cu debutul ca antrenor! Fabrizio Romano a făcut marele anunț
Andres Iniesta, față în față cu debutul ca antrenor! Fabrizio Romano a făcut marele anunț
De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională
De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola

Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola

Cuvintele rostite de Mario Iorgulescu după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

Cuvintele rostite de Mario Iorgulescu după ce a fost condamnat definitiv la închisoare



Recomandarile redactiei
De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională
De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională
E furios pe Inter! Cesc Fabregas nu îi dă nicio speranță lui Cristi Chivu
E furios pe Inter! Cesc Fabregas nu îi dă nicio speranță lui Cristi Chivu
CFR Cluj - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Meciul de retragere pentru Ciprian Deac
CFR Cluj - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Meciul de retragere pentru Ciprian Deac
Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură
Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură
Andres Iniesta, față în față cu debutul ca antrenor! Fabrizio Romano a făcut marele anunț
Andres Iniesta, față în față cu debutul ca antrenor! Fabrizio Romano a făcut marele anunț
Alte subiecte de interes
Veste teribilă pentru galactici! Un jucător de bază nu poate reveni pe teren până în 2025
Veste teribilă pentru galactici! Un jucător de bază nu poate reveni pe teren până în 2025
Alaba încearcă să-și convingă prietenul să semneze cu Real Madrid! Anunțul presei din străinătate
Alaba încearcă să-și convingă prietenul să semneze cu Real Madrid! Anunțul presei din străinătate
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!