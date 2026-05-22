Real Madrid a anunțat despărțirea de încă un nume de top! Jucătorul cu 11 trofee pleacă de pe Bernabeu

Gruparea madrilenă trece printr-o perioadă de transformări majore, concentrându-se în acest moment pe restructurarea lotului în vederea aducerii de noi întăriri. Austriacul David Alaba completează o listă a plecărilor de marcă, pe care se mai află Dani Carvajal și Alvaro Arbeloa.
Deși a petrecut cinci ani pe „Santiago Bernabeu”, fundașul a fost deseori măcinat de accidentări, nereușind să atingă forma constantă pe care a arătat-o în trecut la Bayern Munchen.
11 trofee în tricoul „blanco”
Bilanțul său la echipa spaniolă rămâne totuși unul de top. În cele 131 de partide disputate, jucătorul a contribuit la câștigarea a 11 titluri majore: două Ligi ale Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, două campionate în La Liga, o Cupă a Regelui și două Supercupe ale Spaniei.
„Real Madrid și David Alaba au convenit ca perioada sa ca jucător al clubului nostru să se încheie la finalul sezonului actual”, a transmis gruparea iberică prin intermediul unui comunicat.
Președintele Florentino Perez a ținut să sublinieze importanța austriacului în istoria recentă a clubului. „David Alaba poartă cu el afecțiunea tuturor madridiștilor pentru dăruirea sa, munca sa și o imagine emblematică în drumul nostru spre a Paisprezecea, simbolizând sărbătoarea unei victorii care este acum o parte a istoriei clubului nostru. Real Madrid va fi mereu casa lui”, a spus conducătorul madrilenilor.
Suporterii spanioli vor avea ocazia să își ia rămas-bun chiar în acest weekend. Stadionul „Santiago Bernabeu” îi va aduce un omagiu oficial fundașului sâmbătă, în timpul ultimei partide de campionat disputate de echipă în actuala stagiune.