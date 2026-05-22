Selecționerul României a optat pentru chemarea unor fotbaliști care nu au evoluat constant la echipele de club în ultima perioadă. Nume precum Olimpiu Moruțan, Florinel Coman, Radu Drăgușin, Matei Ilie sau Eissat se regăsesc pe lista antrenorului. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține alegerile selecționerului, punctând că acesta are nevoie de contact direct cu jucătorii pentru a le evalua nivelul la antrenamente.
De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională
Mihai Stoica a analizat lotul convocat de Gică Hagi pentru partidele cu Georgia și Țara Galilor, explicând de ce anumiți jucători fără minute au fost preferați în detrimentul altora.
Profilul tactic, decisiv în alegerile selecționerului
Potrivit oficialului roș-albaștrilor, Hagi are o viziune clară asupra sistemului defensiv, preferând fundași centrali de picior stâng pentru a facilita construcția jocului de pe fund. Această abordare tactică justifică prezența lui Ilie și a lui Eissat în lot.
„Strict de Moruțan, cred că are nevoie de profilul lui. Sunt câțiva jucători, lumea spune de Matei Ilie că nici nu a mai jucat titular, de Eissat. Dar fotbalul pe care l-a văzut mereu Gică Hagi este cu doi fundași centrali care desfac în lateral”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.
Oficialul FCSB a explicat și absența altor jucători, transmțând că staff-ul tehnic testează anumite variante la nivel tactic.
„Și mereu i-au plăcut stoperii de picior stâng, iar Ilie și Eissat sunt stângaci. Mulți se întreabă de ce nu e Rus. Cred că unii jucători sunt încă în probe, între ghilimele, e logic să se întâmple asta. Una e să-i vezi pe Coubiș sau pe David Matei din tribune, alta e să vezi cum interpretează un exercițiu cu conținut tactic. Huja e tot de picior stâng, poate că Ilie e mai bun pe construcție. Te miri că e Moruțan? Păi Coman nu a jucat la echipa de club. Drăgușin nu a jucat. Sunt jucători care totuși îl pot ajuta, iar el le știe potențialul. Gică nu l-a văzut niciodată pe Moruțan la un antrenament”, a mai spus Stoica.
Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
- Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA
- Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor
