De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională

Selecționerul României a optat pentru chemarea unor fotbaliști care nu au evoluat constant la echipele de club în ultima perioadă. Nume precum Olimpiu Moruțan, Florinel Coman, Radu Drăgușin, Matei Ilie sau Eissat se regăsesc pe lista antrenorului. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține alegerile selecționerului, punctând că acesta are nevoie de contact direct cu jucătorii pentru a le evalua nivelul la antrenamente.

Profilul tactic, decisiv în alegerile selecționerului

Potrivit oficialului roș-albaștrilor, Hagi are o viziune clară asupra sistemului defensiv, preferând fundași centrali de picior stâng pentru a facilita construcția jocului de pe fund. Această abordare tactică justifică prezența lui Ilie și a lui Eissat în lot.

„Strict de Moruțan, cred că are nevoie de profilul lui. Sunt câțiva jucători, lumea spune de Matei Ilie că nici nu a mai jucat titular, de Eissat. Dar fotbalul pe care l-a văzut mereu Gică Hagi este cu doi fundași centrali care desfac în lateral”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

Oficialul FCSB a explicat și absența altor jucători, transmțând că staff-ul tehnic testează anumite variante la nivel tactic.

„Și mereu i-au plăcut stoperii de picior stâng, iar Ilie și Eissat sunt stângaci. Mulți se întreabă de ce nu e Rus. Cred că unii jucători sunt încă în probe, între ghilimele, e logic să se întâmple asta. Una e să-i vezi pe Coubiș sau pe David Matei din tribune, alta e să vezi cum interpretează un exercițiu cu conținut tactic. Huja e tot de picior stâng, poate că Ilie e mai bun pe construcție. Te miri că e Moruțan? Păi Coman nu a jucat la echipa de club. Drăgușin nu a jucat. Sunt jucători care totuși îl pot ajuta, iar el le știe potențialul. Gică nu l-a văzut niciodată pe Moruțan la un antrenament”, a mai spus Stoica.