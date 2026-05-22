Fostul internaţional Andres Iniesta (42 de ani), simbol al echipei FC Barcelona, este pe cale să debuteze în cariera de antrenor, la doi ani după ce s-a retras ca jucător.
Andres Iniesta, aproape de Gulf United din Dubai
Conform lui Fabrizio Romano, Iniesta ar urma să preia conducerea tehnică a formației Gulf United din Dubai.
În sezonul 2023-2024, Iniesta a evoluat pentru Emirates FC, în Emiratele Arabe Unite, iar după încheierea carierei de jucător a decis să rămână în zona Golfului, pentru a se pregăti pentru cariera sa de antrenor.
Iniesta: „Nu pot fi prea departe de fotbal”
„Se pare că nu pot fi prea departe de fotbal. Aşa simt. Asta a fost viaţa mea şi va continua să fie”, a mărturisit Iniesta, iar Fabrizio Romano vine acum cu o noutate.
Potrivit jurnalistului italian menționat anterior, Iniesta ar putea începe cariera de antrenor ca principal la clubul Gulf United FC din Dubai.