Mata, în vârstă de 37 de ani, s-a alăturat echipei Victory, unde se aşteaptă să aibă mai mult timp de joc sub conducerea antrenorului Arthur Diles, cu un contract pe un an.



Elegantul mijlocaş a jucat doar şapte meciuri din 23 pentru Wanderers, marcând un gol.



Juan Mata a fost prezentat la noua sa echipă. Va juca în Australia!



„Sunt încântat să vin la Melbourne şi să fac parte dintr-unul dintre cele mai respectate cluburi din ligă şi să joc în faţa membrilor şi fanilor incredibili”, a declarat Mata într-un comunicat.



„Sunt motivat şi determinat să ajut această echipă să câştige trofee şi să lucrez cu clubul ca parte a unui plan pe termen lung de consolidare a fotbalului în ţară”, a precizat el.



„Suntem incredibil de norocoşi să adăugăm în echipă pe cineva cu experienţa şi caracterul lui Juan”, a declarat Diles într-un comunicat.

