Mata, în vârstă de 37 de ani, s-a alăturat echipei Victory, unde se aşteaptă să aibă mai mult timp de joc sub conducerea antrenorului Arthur Diles, cu un contract pe un an.
Elegantul mijlocaş a jucat doar şapte meciuri din 23 pentru Wanderers, marcând un gol.
Juan Mata a fost prezentat la noua sa echipă. Va juca în Australia!
„Sunt încântat să vin la Melbourne şi să fac parte dintr-unul dintre cele mai respectate cluburi din ligă şi să joc în faţa membrilor şi fanilor incredibili”, a declarat Mata într-un comunicat.
„Sunt motivat şi determinat să ajut această echipă să câştige trofee şi să lucrez cu clubul ca parte a unui plan pe termen lung de consolidare a fotbalului în ţară”, a precizat el.
„Suntem incredibil de norocoşi să adăugăm în echipă pe cineva cu experienţa şi caracterul lui Juan”, a declarat Diles într-un comunicat.
„Suntem încântaţi să-l întâmpinăm în vestiar, unde nu avem nicio îndoială că leadershipul şi cunoştinţele sale despre joc vor ridica nivelul întregii echipe. Ambiţiile lui Juan pentru acest sezon şi istoria sa îndelungată de succese în fotbal se potrivesc perfect cu modul în care vrem să jucăm pentru a avea şansa de a câştiga trofee în acest sezon”, a adăugat el, potrivit News.ro.
Cariera lui Juan Mata
Cariera strălucită a lui Mata înainte de a se muta în Australia a inclus câştigarea Cupei Mondiale FIFA 2010 şi a Campionatului European UEFA 2012 cu Spania.
A câştigat Copa Spaniei cu Valencia în 2008, înainte de a se muta la Chelsea, unde a câştigat Liga Campionilor, Cupa Angliei, Liga Europa şi FA Community Shield între 2011 şi 2014.
Mata a petrecut nouă ani la United, unde a câştigat Europa League, FA Cup, League Cup şi Community Shield, marcând 51 de goluri în 285 de apariţii.
Apoi a avut scurte perioade la Galatasaray şi Vissel Kobe, câştigând Super Lig şi J1 League, respectiv, înainte de a se alătura Wanderers în septembrie anul trecut.