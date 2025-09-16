OFICIAL Juan Mata a semnat! Destinație-surpriză, la 37 de ani

Juan Mata a semnat! Destinație-surpriză, la 37 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul star al Spaniei, echipelor Manchester United şi Chelsea, Juan Mata, s-a alăturat formaţiei Melbourne Victory pentru a doua sa perioadă în A-League Men (liga australiană), după ce a părăsit Western Sydney Wanderers.

TAGS:
Juan MataMelbourne Victory
Din articol

Mata, în vârstă de 37 de ani, s-a alăturat echipei Victory, unde se aşteaptă să aibă mai mult timp de joc sub conducerea antrenorului Arthur Diles, cu un contract pe un an.

Elegantul mijlocaş a jucat doar şapte meciuri din 23 pentru Wanderers, marcând un gol.

Juan Mata a fost prezentat la noua sa echipă. Va juca în Australia!

„Sunt încântat să vin la Melbourne şi să fac parte dintr-unul dintre cele mai respectate cluburi din ligă şi să joc în faţa membrilor şi fanilor incredibili”, a declarat Mata într-un comunicat.

„Sunt motivat şi determinat să ajut această echipă să câştige trofee şi să lucrez cu clubul ca parte a unui plan pe termen lung de consolidare a fotbalului în ţară”, a precizat el.

„Suntem incredibil de norocoşi să adăugăm în echipă pe cineva cu experienţa şi caracterul lui Juan”, a declarat Diles într-un comunicat.

„Suntem încântaţi să-l întâmpinăm în vestiar, unde nu avem nicio îndoială că leadershipul şi cunoştinţele sale despre joc vor ridica nivelul întregii echipe. Ambiţiile lui Juan pentru acest sezon şi istoria sa îndelungată de succese în fotbal se potrivesc perfect cu modul în care vrem să jucăm pentru a avea şansa de a câştiga trofee în acest sezon”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Cariera lui Juan Mata

Cariera strălucită a lui Mata înainte de a se muta în Australia a inclus câştigarea Cupei Mondiale FIFA 2010 şi a Campionatului European UEFA 2012 cu Spania.

A câştigat Copa Spaniei cu Valencia în 2008, înainte de a se muta la Chelsea, unde a câştigat Liga Campionilor, Cupa Angliei, Liga Europa şi FA Community Shield între 2011 şi 2014.

Mata a petrecut nouă ani la United, unde a câştigat Europa League, FA Cup, League Cup şi Community Shield, marcând 51 de goluri în 285 de apariţii.

Apoi a avut scurte perioade la Galatasaray şi Vissel Kobe, câştigând Super Lig şi J1 League, respectiv, înainte de a se alătura Wanderers în septembrie anul trecut.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Adus în pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. În scurt timp s-a declanșat iadul
Adus &icirc;n pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. &Icirc;n scurt timp s-a declanșat iadul
ARTICOLE PE SUBIECT
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Cristi Balaj anunță &icirc;ncă o mutare &icirc;n Gruia
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Cristi Balaj anunță încă o mutare în Gruia
ULTIMELE STIRI
Ghinion pentru Sorana C&icirc;rstea: ce i-au transmis coreenii &icirc;n ziua meciului
Ghinion pentru Sorana Cîrstea: ce i-au transmis coreenii în ziua meciului
Jucătorul din Superligă care l-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu: &rdquo;E peste tot&rdquo;
Jucătorul din Superligă care l-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu: ”E peste tot”
Stanciu, altă problemă națională: situația &icirc;n care a ajuns, la Genoa, &icirc;ngrijorătoare!
Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!
Basarab Panduru vede o surpriză &icirc;n Superligă: &rdquo;Dacă vor c&acirc;știga următoarele trei etape, discutăm altfel&rdquo;
Basarab Panduru vede o surpriză în Superligă: ”Dacă vor câștiga următoarele trei etape, discutăm altfel”
Louis Munteanu, mister deslușit: motivul pentru care e tot la CFR
Louis Munteanu, mister deslușit: motivul pentru care e tot la CFR
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Craiova, zguduită: arabii vin după Assad Al-Hamlawi. Ofertă de la &bdquo;Realul Africii&ldquo;

Craiova, zguduită: arabii vin după Assad Al-Hamlawi. Ofertă de la „Realul Africii“

Gigi Becali, reacție de noaptea minții după ce s-a rupt Lixandru: &bdquo;De asta mă bucur&ldquo;

Gigi Becali, reacție de noaptea minții după ce s-a rupt Lixandru: „De asta mă bucur“

Radu Țurcanu a făcut istorie pentru Rom&acirc;nia, &icirc;n Cupa Davis: un singur t&acirc;năr tricolor a mai reusit asta &icirc;n 103 ani

Radu Țurcanu a făcut istorie pentru România, în Cupa Davis: un singur tânăr tricolor a mai reusit asta în 103 ani

El va fi noul antrenor al tricolorilor ! Anunțul a venit astăzi

El va fi noul antrenor al "tricolorilor"! Anunțul a venit astăzi

FCSB, ce debandadă: &bdquo;Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!&ldquo;

FCSB, ce debandadă: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!“

Meci interzis cardiacilor pentru Florinel Coman &icirc;n Liga Campionilor! Al-Gharafa conducea cu 2-0 la pauză, după s-a &icirc;nscris gol după gol

Meci interzis cardiacilor pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Al-Gharafa conducea cu 2-0 la pauză, după s-a înscris gol după gol

CITESTE SI
Nicușor Dan a fost &icirc;ntrebat dacă &icirc;l enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui Rom&acirc;niei

stirileprotv Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Adus &icirc;n pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. &Icirc;n scurt timp s-a declanșat iadul

stirileprotv Adus în pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. În scurt timp s-a declanșat iadul

Schimbare la granițele Rom&acirc;niei, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

stirileprotv Schimbare la granițele României, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!