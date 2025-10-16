GALERIE FOTO Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United

Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United Fotbal extern
Nani s-a retras în 2024.

Naniluis nani
Luis Carlos Almeida da Cunha, pe numele său întreb, s-a născut în Amadora, Portugalia, pe 17 noiembrie 1986. Nani a fost ultima dată legitimat chiar la Estrela Amadora, unde s-a retras în decembrie 2024.

Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United

  • Luis nani for at ibercup 5
Foto: Instagram Nani & Imago Images

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Nani a fost legitimat la Sporting Lisabona, Manchester United, Fenerbahce, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia, Melbourne Victory, Adana Demirspor și Estrela Amadora.

Fostul mare internațional portughez, care a bifat 112 convocări la prima reprezentativă și 23 de goluri, a câștigat Champions League în 2008 cu Manchester United și EURO 2016 alături de naționala sa.

După ce s-a retras, Nani și-a deschis academie în Lisabona. 

”Le spun mereu să aibă încredere în ei și să nu renunțe niciodată. Încercați mereu să dați tot ce aveți mai bun în orice faceți. Și le dau câteva exemple din viața mea, pentru că văd că mulți copii care nu au o mentalitate atât de puternică, fiindcă nu trec prin aceleași greutăți prin care am trecut noi în trecut. 

Așa că încerc să le creez alte tipuri de dificultăți. Apoi folosesc aceleași exemple pe care le-am avut eu și îi motivez.

E ca și cum, atunci când sunt acolo, învață cum să supraviețuiască în lumea asta, cum să se comporte, cum să fie oameni buni, dar în același timp puternici, cu o mentalitate solidă. Să fie pregătiți pentru lumea asta – asta este baza mediului nostru”, a spus Nani, într-un interviu pentru CNN.

