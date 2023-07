Transfer de top pentru adversara lui CFR Cluj! Semnează fostul star de la Manchester United

Formația turcă, ocupanta locului 4 în ultimul sezon din Super Lig, sub granzii Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, a ajuns la un acord pentru transferul lui Luis Carlos Almeida da Cunha, cunoscut drept Nani (36 de ani).

Nani este liber de contract din această vară, după despărțirea de formația australiană Melbourne Victory, iar portughezul va semna un contract cu Adana Demirspor. Transferul său se face la cererea noului antrenor al formației turce, Patrick Kluivert, anunță jurnalistul Santi Aouna.

În ultimul sezon, Nani nu a marcat și a jucat în doar 10 meciuri la Melbourne Victory din cauza unei accidentări. Extrema stângă a evoluat ultima oară într-un meci oficial în ianuarie 2023.

Crescut de Sporting Lisabona, Nani a petrecut șapte ani la Manchester United (2017-2014), club care l-a cumpărat pentru 25,5 milioane de euro. Lusitanul a strâns 230 de meciuri pe Old Trafford, a marcat 41 de goluri și a oferit 71 de pase decisive.

Trecut și pe la Fenerbahce, Valencia, Lazio, Orlando City și Venezia, Nani a fost campion european cu Portugalia în 2016. În palmaresul său mai sunt, printre altele, trofeul Champions League (2008, Manchester United) și patru titluri în Premier League (2008, 2009, 2011, 2013, toate cu Manchester United).

În această vară, Adana Demirspor a mai făcut trei transferuri: extrema stângă nigeriană Henry Onyekuru (de la Olympiacos, pentru 3,5 milioane de euro), mijlocașul central Tayfun Aydogan (ultima oară la Kocaelispor) și fundașul central Jovan Manev (ultima oară la Bregalnica Stip).

