Cosmin Olaroiu, comparat cu Ranieri! "E imposibil ce a realizat! E exact ce a reusit Leicester in Anglia!"

Antrenorul roman a reusit sa castige titlul in China cu Jiangsu Suning.

Joi, Jiangsu Suning s-a impus in fata lui Guangzhou Evergrande, echipa lui Fabio Cannavaro, cu 2-1, dupa ce in tur a fost 0-0. Guangzhou Evergrande a fost campioana in 8 din ultimele 9 sezoane, iar partida tur o dominase.

Giovanni Becali a declarat ca performanta lui Jiangsu Suning nu se va mai repeta, deoarece echipele puternice din China vor investi masiv pentru a nu mai exista astfel de surprize.

"A facut imposibilul. E imposibil ce a realizat. E exact ce a reusit Leicester in Anglia acum cateva sezoane. Leicester nu va mai castiga niciodata, nu ii mai lasa granzii astia, Liverpool, United, City, Tottenham. Suning e o echipa de respectat, dar de locul 4, 5, 6. Oamenii au Inter, asta e a doua lor echipa.

Olaroiu are un contract ca lumea, niste jucatori cu contracte ca lumea pentru China. Si-a ales niste straini care nu au confirmat extraordinar unde fusesera. Miranda la Inter, asa si asa, Eder la fel. S-a platit niste bani, dar nu aveau nicio sansa in fata lui Guangzhou, Shanghai sau Beijing", a spus Giovanni Becali pentru Telekom Sport.