A anunțat transferurile lui Haaland și Rodri, apoi a fost amenințat de Manchester City cu judecata! Rivalul lui Perez reacționează: ”Face parte din joc!”

A anunțat transferurile lui Haaland și Rodri, apoi a fost amenințat de Manchester City cu judecata! Rivalul lui Perez reacționează: ”Face parte din joc!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Enrique Riquelme, contracandidatul lui Florentino Perez la președinția lui Real Madrid, încearcă să iasă în evidență înainte de alegerile care vor avea loc duminică la clubul de pe ”Santiago Bernabeu”.

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Riquelme a anunțat că, în cazul în care va deveni președintele lui Real Madrid, îi va transfera pe Erling Haaland și pe Rodri, starurile celor de la Manchester City. 

Enrique Riquelme reacționează după ce Manchester City l-a amenințat cu judecata pentru că i-a anunțat pe Haaland și Rodri la Real Madrid

La scurt timp după anunțul rivalului lui Florentino Perez, informațiile au fost negate atât de tatăl lui Erling Haaland, dar și de clubul Manchester City, care a reacționat printr-un comunicat oficial în care a anunțat că îl va da în judecată pe Enrique Riquelme: ”Informațiile apărute în Spania referitoare la viitorul lui Erling Haaland sunt false. Nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple și nu există o clauză în contract care să permită asta. Luăm în considerare măsuri legale pentru folosirea imaginii jucătorului nostru în acest context”.

La scurt timp după reacțiile venite dinspre Manchester City, Riquelme a explicat de ce ar fi negat ”Cetățenii”. 

Haaland este un nume mare, unul la care lucrăm de ceva timp. Trebuie să avem în vedere că aceasta este o candidatură, o alegere. Unul dintre noi poate câștiga, sau poate câștiga celălalt. Înțeleg că anturajul său trebuie să apere și să protejeze jucătorul, la fel și clubul său. Mi se pare ceva normal. Dar sunt foarte bucuros să pot anunța că jucători de mare calibru precum Haaland vor juca la Real Madrid dacă voi deveni președinte.

Mai mult decât mine, ceea ce îl convinge pe Haaland este Real Madrid. Cei mai buni jucători din lume vor să vină și să joace aici dacă există condițiile potrivite. Real Madrid concurează, desigur, și cu alte mari cluburi din lume, cluburi cu un talent imens din toate punctele de vedere, cluburi capabile să câștige trofee, însă niciun club nu are istoria lui Real Madrid”, a spus Riquelme, conform AS.com.

Întrebat de ce au negat Alf-Inge Haaland și Manchester City faptul că atacantul va ajunge la Real Madrid, Riquelme a venit cu clarificări. 

Face parte din joc. Nimeni nu știe asta mai bine decât dumneavoastră. S-a întâmplat și în cazul lui Luís Figo, este parte din fotbal. Așa cum am spus, trebuie să protejăm jucătorul. Am discutat înainte și după. De asemenea, și cu Pablo Barquero, agentul lui Rodri.

În cazul lui Rodri, știu foarte bine că apoi trebuie să discutăm și cu Manchester City. Situația lui Rodri este diferită de cea a lui Erling Haaland. Avem cel mai mare respect pentru club. Iar de acolo vom continua să lucrăm în această direcție.

Avem totul atât de clar și atât de bine structurat, încât știu sigur că, dacă voi deveni președintele lui Real Madrid, acești doi jucători vor juca pentru Real Madrid”, a continuat Riquelme.

Jurnaliștii spanioli au continuat cu întrebările și au vrut să știe dacă există un acord semnat cu cei doi fotbaliști de la Manchester City. Riquelme a ezitat să dea un răspuns clar: ”Nu pot oferi mai multe detalii, pentru că scopul nu este să pun oamenii într-o situație dificilă. Ceea ce spun este că mi se pare normal ca clubul să protejeze jucătorul, deoarece acesta aparține acelui club și acest lucru trebuie respectat.

Ceea ce spun este că am foarte mare încredere și că nu îmi voi risca reputația profesională și personală, nici reputația ca membru al clubului, la 37 de ani, mai ales având în vedere garanția pe care am depus-o, fără să-mi îndeplinesc această promisiune.

Am spus deja că, dacă nu reușesc să-l aduc pe unul dintre ei, voi plăti personal întreaga cotizație de membru pentru toți cei 100.000 de membri, iar acest angajament este semnat la notar. Cred că este clar că voi face posibil ca acești doi jucători să joace pentru Real Madrid”.

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