Surpriză uriașă! Fostul campion mondial care e gata să-l antreneze pe George Pușcaș la Bari

Internaționalul român a bifat deja primele trei apariții în echipamentul celor de la Bari în al doilea eșalon al Italiei. De două ori George Pușcaș a fost și titular, doar că nu a rezistat niciodată 90 de minute.

În campionat, Bari se află pe locul 14 cu 27 de puncte. Cinci victorii, 12 rezultate de egalitate și șase înfrângeri a înregistrat clubul după 23 de etape desfășurate în Serie B.

Iar potrivit jurnalistului sportiv Nicolo Schira, Bari e pregătită să-l demită pe Pasquale Marino, antrenorul formației, și să-l pună în locul său pe Fabio Cannavaro.

