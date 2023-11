Rudi Garcia, pe făraș la Napoli! Un fost jucător legendar al Italiei, pregătit să îi ia locul

Soarta lui Garcia urma să fie decisă în urma meciului cu Empoli. Cum Napoli a suferit o înfrângere cu 1-0, poziția francezului extrem de fragilă.

Potrivit informațiilor furnizate de Gazzetta dello Sport, această înfrângere ar putea să fi fost ultimul meci al lui Garcia în calitate de antrenor al lui Napoli, iar demiterea pare tot mai probabilă.

Cannavaro a fost prezent în tribune la ultimul meci al lui Napoli și se spune că are relații bune cu Aurelio de Laurentiis, care ia serios în considerare să-l aducă pe banca tehnică pe fostul fundaș italian. O altă opțiune ar fi Igor Tudor, care are și avantajul de a cunoaște foarte bine fotbalul din Serie A.

Antonio Conte nu mai este o opțiune, fostul antrenor al lui Tottenham respingând propunerea de a prelua echipa când poziția lui Garcia părea a fi în pericol acum câteva săptămâni.

Napoli lose at home to Empoli after conceding a 91st-minute winner.

Empoli were 19th in Serie A before the game ???? pic.twitter.com/Hp6WJjKizI