Cosmin Olaroiu a dezvaluit ce echipa isi doreste sa promoveze in Liga 1: "Ar fi un nou val de energie de care fotbalul romanesc are nevoie!"

Cosmin Olaroiu este dezamagit de disparitia mai multor cluburi de traditie din Liga 1.

Antrenorul lui Jiangsu Suning din China, Cosmin Olaroiu isi doreste ca Dinamo sa ramana in prima liga, iar Rapid sa obtina promovarea.

Fostul tehnician al FCSB-ului este de parerere ca derby-urile de traditie din Bucuresti, dar si fanii giulestenilor ar ajuta la aducerea unui nou val de energie in fotbalul romanesc.

"Fotbalul romanesc are nevoie de Dinamo. Fotbalul romanesc are nevoie de Rapid, de Timisoara, de Cluj, Ploiesti, toate echipele astea care in momentul de fata nu mai sunt in prim plan. Derby-urile Steaua - Dinamo... Chiar am fost la meci si cred ca a ramas in continuare un derb,y chiar daca nu mai are anvergura din anii trecuti.

Aparitia Rapidului in campionat, cu toti suporterii, ei ar crea o noua emulatie, un nou val de energie de care fotbalul romanesc are nevoie", a spus Cosmin Olaroiu pentru Telekom Sport.

Rapid se va lupta in playoff pentru promovarea in Liga 1, alaturi de UTA, Mioveni, Turnu Magurele, Arges si Petrolul.

Clasamentul din playoff-ul ligii secunde:

1. UTA - 25p

2. Mioveni - 20p

3. Turnu Magurele - 20p

4. Arges - 19p

5. Petrolul - 19p

6. Rapid - 19p