Ce nebunie! Cosmin Olaroiu si Mirel Radoi ar fi putut ajunge pe banca nationalei Arabiei Saudite! "I-am propus sa mearga cu mine"

Actualul antrenor al echipei Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu, a povestit despre perioada cand a fost tehnicianul Arabiei Saudite.

El a mai spus ca Mirel Radoi a avut ocazia sa fie secundul lui, dar acesta a refuzat oferta.

Olaroiu a fost antrenorul Arabiei Saudite in perioada decembrie 2014- ianuarie 2015, dupa ce autoritatile arabe l-au dorit cu insistenta la nationala, pe vremea cand o antrena pe Al Ahli Dubai. In acel moment, Mirel Radoi evolua la Al Arabi, fiind aproape sa agate ghetele in cui.

Cosmin Olaroiu l-a dorit langa el pe banca tehnica a Arabiei Saudite, dar actualul selectioner al Romaniei a refuzat, deoarece voia sa mai joace fotbal.

"I-am propus sa mearga cu mine la echipa nationala a Arabiei Saudite si chiar o sa spun un lucru ca am vazut ca toata lumea face aceasta confuzie cu echipa nationala a Arabiei Saudite, ca eu am fost selectionerul... Eu am fost imprumutat de clubul Al Ahli pe o perioada de o luna pentru echipa nationala a Arabiei Saudite. Eu nu am plecat de la echipa nationala, avionul a aterizat la Dubai, a fost un moment emotionant in care ne-am imbratisat, ne-au dat si lacrimile, jucatorii au plecat spre Arabia Saudita si eu am ramas la Dubai. Eu am fost chemat, detasat, de cele mai inalte autoritati din Dubai si m-au rugat, pentru ca la nationala a fost un antrenor demis sau a plecat, nu mai ştiu exact, sa insotesc echipa", a declarat Olaroiu pentru TelekomSport.

Antrenorul roman a dezvaluit ca in acel moment l-a dorit pe Mirel secund.

"Chiar atunci am vrut sa... Pentru ca nu aveam un staff care sa ramana la echipa si unul sa-l iau cu mine, nu aveam suficienti oameni, m-am gandit sa-l iau pe Mirel si sa-l atrag catre meseria asta. El a zis ca se gandeste sa mai joace, ca n-ar fi bine, ca ar fi greu sa se intoarca de la antrenor si sa redevina jucator. Dupa care a mers la Steaua, a ales cu inima", e povestit actualul antrenor al lui Jiangsu Suning.

Olaroiu a fost la carma nationalei Arabiei Saudite pentru doar 5 meciuri si a reusit 1 singura victorie si 4 infrangeri.