Florinel Coman a pierdut contactul cu tot ce înseamnă fotbal de nivel înalt. Iar asta la 27 de ani, când, teoretic, ar fi trebuit să fie în apogeul carierei sale.

Mulți au crezut că marginalizarea fostului golgheter al FCSB-ului, la Al-Gharafa, a fost cauzată de antrenorul Pedro Martins, care nu-l are la inimă pe fotbalistul român. Există însă o explicație concretă pentru că Florinel nu e printre preferații portughezului: prestațiile sale modeste!

Aseară, în Liga Campionilor Asiei, Coman a primit o șansă rarisimă în acest sezon: a fost titularizat de Pedro Martins, în crucialul meci de acasă cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Partida a scos în evidență o realitate dură pentru Florinel: el e primul care își „sabotează“ cariera, la ora actuală!

Florinel Coman, praf și pulbere

Într-o partidă în care Al-Gharafa a pornit, în mod clar, cu șansa a doua, formația din Doha n-a reușit să producă surpriza. Liderul din Qatar Stars League a cedat pe teren propriu, scor 1-2,

Florinel Coman a rămas pe teren până în minutul 75, când tabela arăta 2-0 pentru formația saudită. După ieșirea românului de pe teren, Al-Gharafa a redus din handicap, prin Al-Oui (90+8), dar a fost prea puțin, prea târziu.

Revenind la Coman, el a fost printre cei mai slabi jucători ai gazdelor! Nota sa, dată de Flashscore, 6,3, a fost sub media echipei (6,6). În primul 11 al celor de la Al-Gharafa, au fost cinci jucători cu note mai mari ca cea primită de Florinel. Mai mult decât atât, când luăm la puricat cifrele românului, ne dăm seama cât de slab a evoluat pentru un jucător ofensiv:

*Acuratețea paselor: 60% (6 din 10)

*Total atingeri ale balonului: 19

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribbling-uri reușite: 0

Când vedem acest bilanț al lui Coman, ne dăm seama de ce s-a „lipit“ de banca de rezerve, atât la Al-Gharafa, cât și în scurta perioadă în care a fost împrumutat, la Cagliari, între februarie – iunie 2025.

Singurul câștig pentru Coman, după partida de aseară, e că prezența în primul 11, plus cele 75 de minute petrecute pe teren, îl pot readuce în circuitul naționalei. Sport.ro a arătat aici de când a pierdut Florinel contactul cu prima reprezentativă.

