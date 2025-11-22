Florinel Coman (27 de ani) e exact genul de jucător, care a rupt norii în campionatul nostru intern, cu un nivel destul de scăzut, iar odată ce a părăsit țara, s-a pierdut într-un anonimat fotbalistic incredibil.

În ultimele sale două sezoane, la FCSB, Coman și-a trecut în cont 29 de goluri și 22 de pase de gol. Niște cifre excelente care i-au convins pe arabii de la Al-Gharafa să plătească peste 6 milioane de euro pentru transferul lui Florinel. Din păcate pentru șefii formației din Doha, aducerea românului s-a dovedit a fi o investiție falimentară. Pentru că acum, la 14 luni distanță, Al-Gharafa pregătește să se debaraseze de Coman – pentru a doua oară! – după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Florinel Coman, trei goluri în aproape un an întreg!

Chiar în această etapă din Qatar Stars League, Florinel și-a reconfirmat statutul de jucător „de umplutură“, la Al-Gharafa, după cum Sport.ro a arătat aici.

Drama lui Coman e că, în acest an, el a ajuns în această situație dezolantă, nu doar la Al-Gharafa, ci și la Cagliari (Italia), unde a fost împrumutat, între februarie și mai. În Serie A, fostul star al FCSB-ului a adunat un total de 258 de minute pe teren, în patru luni.

Faptul că Florinel Coman s-a „lipit“ de bancă, atât la Cagliari, cât și la Al-Gharafa, are o explicație concretă: randamentul său înfiorător de slab! Deși vorbim despre un jucător de profil ofensiv, Coman are un total de trei goluri, în primele 11 luni din 2025:

*A debutat cu o reușită, la Cagliari, pe 9 februarie.

*A reușit o dublă pentru Al-Gharafa, în cupă, pe 22 septembrie.

Firește, cu un asemenea bilanț, Cagliari nici n-a luat în calcul transferul său definitiv – deși avea această opțiune, potrivit contractului – iar Al-Gharafa abia așteaptă perioada de transferări din ianuarie, într-o nouă încercare de a-l ceda pe Coman, astfel încât să aducă un alt străin în locul ocupat acum de Florinel.

