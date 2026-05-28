Pe lângă transferuri, Dinamo pune la cale și câteva mișcări la capitolul imagine. La un an distanță de la parteneriatul cu Puma, sponsor tehnic al ”câinilor” din vara anului 2025, după ce contractul cu Macron s-a încheiat, ”roș-albii” spun că vor avea, în premieră, echipamente speciale.

Mai exact, Puma va pregăti trei echipamente personalizate pentru Dinamo în sezonul următor. Va fi pentru prima oară în istorie când ”roș-albii” vor avea echipamente unice din partea sponsorului tehnic.

Dinamo, echipamente speciale pentru sezonul următor

„Noile echipamente sunt superbe. Mă bucur foarte mult de colaborarea cu Puma. În sezonul viitor, pentru prima dată în istoria clubului, Dinamo va avea toate cele trei echipamente complet personalizate de către producătorul tehnic.

Atât echipamentul de acasă, cât și cel de deplasare și cel de rezervă vor fi create special pentru Dinamo. Și vă mai pot spune ceva: echipamentul de rezervă nu va mai fi nici galben, nici verde”, a spus Bogdan Alecu, directorul de comunicare din cadrul clubului, potrivit Radio Dinamo 1948.

”Câinii” au reușit să se califice la barajul pentru Conference League după ce au obținut locul patru în sezonul regulat. În contextul în care Universitatea Craiova a câștigat eventul, locul de Europa League a fost ”cedat” vicecampioanei U Cluj, iar CFR Cluj s-a calificat direct în preliminariile Conference League.

”Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?” Răspunsul lui Florentin Petre

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a evidențiat că în clipa de față nu există nicio diferență între Dinamo și FCSB referitoare la calitatea lotului. Conform transfermarkt, Dinamo are, totuși, un lot cotat la 18 milioane de euro, în timp ce FCSB, la 35.7 milioane.

”Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!

(n.r. Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?) Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența”, a spus Florentin Petre.