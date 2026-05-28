Denis Drăguș a fost împrumutat la începutul acestui an de Gaziantep de la Trabzonspor, după o perioadă nefastă la echipa care a plătit 1,7 milioane de euro în schimbul său.

Atacantul român a avut un sezon dezamăgitor, dar cu toate acestea poate rămâne în Turcia.

Denis Drăguș, dorit de Mirel Rădoi în continuare la Gaziantep

Deși a jucat doar două meciuri sub comanda lui Mirel Rădoi, antrenorul român își dorește să îl păstreze la Gaziantep pe atacantul de 26 de ani.

Conform turcilor, Trabzonspor este dispusă să negocieze pentru a-l ceda definitiv, dar ar vrea să îl includă în această afacere și pe Drissa Camara, mijlocașul lui Gaziantep.

„Trabzonspor și Gaziantep FK, care își planifică cu atenție loturile pentru viitorul sezon din Super Lig, ar fi implicate într-un schimb de jucători de amploare care ar putea zgudui piața transferurilor.

În timp ce Gaziantep FK ar avea în vedere transferul definitiv al atacantului român Denis Drăguş, care a evoluat în acest sezon sub formă de împrumut la Trabzonspor, conducerea clubului Trabzonspor îl vrea pe Drissa Camara”, informează gunebakis.com.tr.

24 de meciuri, două goluri și o pasă decisivă au fost cifrele din acest sezon ale atacantului român pentru Eyupspor și Gaziantep în acest sezon.

Denis Drăguș este cotat la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.