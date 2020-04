Simona Halep a decis sa se implice in lupta contra coronavirusului alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc! Care este suma donata de cei doi

Campioana de la Wimbledon a dezvaluit suma pe care a donat-o.

Simona Halep se afla in autoizolare acasa si spune ca, desi nu urmareste stirile, este constienta ca pandemia a afectat pe toata lumea. De aceea, a luat decizia de a dona 30.00 de euro impreuna cu prietenul ei, Toni Iuruc.

"Este adevarat, aceasta este suma, 30.000 de euro. Nu ma uit la stiri, dar stateam in casa cu Toni, cu prietenul meu, si am vazut cat e de greu pentru toata lumea. Am decis amandoi sa donam, a fost un moment venit din interior.

Indiferent de suma, trebuie sa donez. A venit din suflet. Nu imi place să anunt oficial aceste donatii. Doctorii si romanii au nevoie de ajutor", a spus Halep, la DigiSport.