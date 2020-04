"Cred ca la fel este si in Romania!" Dezvaluiri de ultima ora despre pandemia de coronavirus din Spania! Un fost international roman, declaratii din infern: "O sa innebunim!"

Detalii de ultim moment despre sitautia pandemiei de coronavirus din Spania.

Fostul mare international roman, Gica Craioveanu, este stabilit in Spania si a povestit care este situatia in tara cu peste 160.000 de infectati cu coronavirus si peste 16 mii de decese.

"Rezistam, rezistam, continuam sa stam in case. Pare ca de maine, adica de luni, se va da drumul un pic la circulatie, mai ales pentru autonomi, cum se spune in Spania, adica pentru cei care lucreaza pe cont propriu, care nu sunt angajati, cei care construiesc sa spunem. Pare ca de maine se va deschide putin ciruculatia, adica eu asa sper dupa ce am aflat de pe aici, pentru ca altfel innebunim, nu e comod deloc.

Si cred ca la fel este si in Romania. Eu nu pot sa ma duc nici macar la Radio, pentru ca nu am voie sa ies din municipiu. Si mie imi place activitatea pe care o am. Pe mine ma relaxeaza pentru ca fac ce-mi place, ma uit la meciuri", a spus Craioveanu la Digisport.