Simona Halep, AFECTATA de coronavirus: "S-a cam spulberat tot ce mi-am propus in tenis" 

Simona Halep se indreapta catre recuperare completa dupa ruptura de fascie plantara cu care a jucat si castigat turneul de la Dubai. Campioana en-titre de la Wimbledon si-a facut insa rau la inceputul perioadei de autoizolare, suferind dureri la spate din cauza lipsei de echipament necesar pentru a face exercitii fizice in propria locuinta.

"Am facut abdomene si ma durea un os al spatelui, pentru ca am facut exercitiile pe podea. Nu aveam nicio saltea macar, dar mi-am comandat. Ma simt ok si fizic, si psihic... inca (rade). Cred ca o sa trecem cu bine de aceasta pandemie daca avem incredere," a spus Halep. Intrebata cat timp se antreneaza in fiecare zi, Simona a replicat: "o ora jumatate, doua cu tot cu alergare."

