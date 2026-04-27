Cosmin Contra (50 de ani) a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori din Qatar, în timp record!

Deși în această țară activează nume sonore, în frunte Roberto Mancini (antrenor la Al-Sadd Doha), fostul selecționer al României a reușit să impresioneze prin rezultatele spectaculoase obținute cu Al-Arabi. E suficient să amintim că această formație era pe penultimul loc al clasamentului, ciuca bătăilor, înaintea venirii lui Contra. Iar după instalarea acestuia, echipa a „decolat“ și acum e pe 6 în campionat, dar și calificată în sferturile Amir Cup.