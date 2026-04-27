Cosmin Contra (50 de ani) a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori din Qatar, în timp record!
Deși în această țară activează nume sonore, în frunte Roberto Mancini (antrenor la Al-Sadd Doha), fostul selecționer al României a reușit să impresioneze prin rezultatele spectaculoase obținute cu Al-Arabi. E suficient să amintim că această formație era pe penultimul loc al clasamentului, ciuca bătăilor, înaintea venirii lui Contra. Iar după instalarea acestuia, echipa a „decolat“ și acum e pe 6 în campionat, dar și calificată în sferturile Amir Cup.
Cosmin Contra s-a trezit cu jucătorul advers în brațe!
Datorită rezultatelor sale, de Cosmin Contra se vorbește des, în cadrul emisiunilor dedicate fotbalului, în Qatar. Mai ales că românul a fost candidat, de mai multe ori, pentru premiul de „Antrenorul Etapei“. Pe care l-a și câștigat, în câteva rânduri. Dar mai există un motiv pentru mediatizarea lui Contra, în Qatar: trăirile sale intense pe marginea terenului, plus reacțiile sale savuroase.
Acum, în avancronica meciului de astăzi, Al-Rayyan – Al-Arabi, televiziunea din Qatar a furnizat o filmare antologică în care Contra s-a trezit cu jucătorul advers, brazilianul Gregore, în brațe! Reacția lui Contra i-a amuzat pe arabi, după cum se poate vedea aici.