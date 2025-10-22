Fostul jucător al FCSB, Jugurtha Hamroun, a rememorat pentru Sport.ro experiența trăită în 2016, în fața uriașei Manchester City, în play-off-ul UEFA Champions League. Algerianul spune că a fost pentru prima dată când s-a simțit copleșit pe teren.

„Îmi amintesc momentul tragerii la sorți. Eram cu toată echipa la hotel și, când a apărut Manchester City, a fost haos. Emoții mari, nu mai văzusem un asemenea nivel. În primul meci, îmi tremurau picioarele. Guardiola e un geniu”, a spus Hamroun pentru Sport.ro.

„Eram pierdut pe teren. Îmi tremurau picioarele!”

Mijlocașul ofensiv a explicat și motivul șocului tactic. „Jucam winger. Fundașii lor laterali intrau în centru să ceară mingea și eram pierdut. Nu știam cu cine să fac pressing. În față erau Sterling, De Bruyne, Aguero… viteză, forță, totul perfect.”

Hamroun își amintește și duelul direct cu Pablo Zabaleta: „Am dat de el și era ca o stâncă. Sterling era cel mai rapid om pe care l-am văzut vreodată. Toată echipa lor era impresionantă. Cred că a fost cel mai tare meci din cariera mea”

Dubla dintre FCSB și Manchester City a avut loc în august 2016. Turul, disputat pe Arena Națională, s-a încheiat cu 5-0 pentru englezi, după golurile lui Silva, Nolito și hat-trick-ul lui Agüero, care a ratat și două penalty-uri în același meci. Returul, jucat la Manchester, a fost câștigat tot de City, 1-0, gol Fabian Delph.

Scorul general 6-0 a trimis echipa lui Guardiola în grupele Champions League, în timp ce FCSB a ajuns în Europa League, unde a picat în urna a doua și a fost repartizată într-o grupă cu Villarreal CF, Osmanlispor și FC Zurich.

Roș-albaștrii aveau să termine pe locul #3 în grpa L, cu șase puncte adunate după șase meciuri.

