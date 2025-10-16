Degeaba a luat legătura Mircea Lucescu prin telefon cu Florinel Coman, în zilele de dinaintea meciurilor din această lună, cu Moldova (2-1) și cu Austria (1-0). Selecționerul a vrut să știe de ce un om de la care avea mari așteptări a ajuns un fotbalist de „umplutură“ în… Qatar.

Nu vom afla niciodată ce explicații a primit „Il Luce“ de la fostul star decăzut al FCSB-ului, însă cert e că Florinel a fost sărit din schemă, când selecționerul a definitivat lotul pentru partidele din octombrie. Așadar, când s-au întrerupt campionatele interne, pentru meciurile echipelor naționale, Coman a rămas, la Doha, și s-a antrenat sub comanda portughezului care nu-l are la inimă. Vorbim despre Pedro Martins, care a acordat un interviu pentru Sport.ro, în luna august.

Florinel Coman, titular în competiția rezervelor

Faptul că Florinel e în dizgrația antrenorului de la Al-Gharafa reiese și dintr-o statistică dură: deși au trecut șase etape din Qatar Stars League, românul n-a jucat niciun minut în campionat!

Cele patru apariții pe care le-a avut Florinel, în noul sezon, au fost în Liga Campionilor Asiei și în Cupa Qatarului. În total, vorbim despre 233 de minute bifate de Coman. Cu următorul bilanț: 2 goluri, 1 pasă de gol.

Acum, presa din Qatar a făcut anunțul cu 24 de ore înainte de următorul meci al celor de la Al-Gharafa. Concret, Coman e dat în echipa de start, în confruntarea Al-Gharafa – Al-Sailiya (vineri, ora 19.30).

Problema e că acest meci, în care Coman are șanse mari să fie titular, e din Cupa Qatarului, Adică, în competiția rezervelor, în micuțul stat din Golful Persic. Așa se și explică faptul că Pedro Martins intenaționează să-l folosească pe Florinel din primul minut. În schimb, internaționalii de la Al-Gharafa, reveniți de la partidele de la mijlocul săptămânii, vor fi menajați pentru crucialul duel din Champions League, Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) – Al-Gharafa (20 octombrie, ora 21.15).

