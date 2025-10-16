Toate drumurile duc în Orientul Mijlociu pentru Cosmin Contra. Pentru că, atunci când ne uităm pe CV-ul său, ultimele patru echipe la care a fost numit au fost din Arabia Saudită și Qatar.

La trei luni după coșmarul pe care l-a trăit în Regat, dar care l-a umplut de bani, „Guriță“ s-a întors în iarbă. Pentru că, miercuri seara, presa din Qatar a anunțat numirea sa în funcție, la Al-Arabi Doha. Aici, tehnicianul român va avea o misiune extrem de dificilă. Pentru că trebuie să „resusciteze“ o formație decăzută. După primele șase etape din Qatar Stars League, Al-Arabi e penultima în clasament, având doar 4 puncte.

Arabii au descoperit un episod fascinant din trecutul lui Contra

Până să vedem cum se va descurca fostul selecționer, la o echipă cu grave probleme fotbalistice, presa din Qatar i-a făcut o prezentare spectaculoasă antrenorului adus pe post de salvator, la Al-Arabi Doha.

„Contra e un nume bine cunoscut în lumea fotbalului internațional. El e renumit, în special pentru personalitatea sa puternică și pentru felul în care se agită pe margine, în timpul meciurilor. Românul are și reputația unui antrenor excentric, care a luat niște decizii unice, de-a lungul carierei sale. De exemplu, știți ce a făcut, pe când era la Dinamo București? Eliminat în timpul unui amical cu croații de la Osijek, după o dispută verbală cu arbitrul meciului, Contra și-a dat singur o amendă de 500 de euro! A luat această măsură, pentru a le demonstra jucătorilor că, atunci când e vorba de disciplină, totul începe de la antrenor. Personalitatea puternică a lui Contra, felul său de a fi, acestea au fost argumentele care l-au adus în atenția conducerii de la Al-Arabi Doha“, au notat jurnaliștii din Orientul Mijlociu.

Stilul lui Contra, descris de arabi

În continuarea materialului în care l-au prezentat pe Cosmin Contra, ziariștii arabi s-au referit la stilul său de a antrena.

„La echipe sale, Contra încearcă să implementeze un pressing sufocant și jocul bazat pe contraaatac. În lumea arabă, Contra are o experiență profesională vastă. Cele mai bune rezultate le-a avut la Al-Ittihad Jeddah, echipă cu care a fost foarte aproape de a câștiga titlul, în Arabia Saudită“, a adăugat presa din Qatar.

