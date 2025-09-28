Cosmin Contra (49 de ani) a trăit o experiență tare neplăcută, în această vară. Pentru că a fost numit, la Al-Kholood, și demis de la această echipă, în timp-record, după un caz cu adevărat șocant!

Consolarea românului? Despăgubirea uriașă cu care s-a ales, fără să muncească o zi! De aceea, după această poveste, „Guriță“ nici nu s-a mai agitat pentru a reveni în circuit. Practic, în acest moment, Contra își numără banii. Și savurează viața. Dar fanii îl cer înapoi pe bancă, după evenimentele din ultimele ore.

Cosmin Contra, cerut la Al-Ittihad Jeddah

Campioana din Saudi Pro League, Al-Ittihad Jeddah, tocmai l-a pus pe liber pe francezul Laurent Blanc, după o decizie incredibilă despre care Sport.ro a scris aici.

Așadar, în acest moment, echipa lui Benzema e în căutarea unui antrenor. Și fanii au venit cu o propunere: Cosmin Contra. În acest sens, a și început o campanie online prin care se cere readucerea lui Contra, la Jeddah.

Explicația cererii fanilor ține de faptul că, atunci când a fost la Al-Ittihad Jeddah, între 2021-2022, Contra a lăsat o impresie bună. Și a fost pe punctul de a câștiga titlul, însă o prăbușire halucinantă, în ultimele patru etape, a trimis trofeul în vitrina celor de la Al-Hilal Riad.

Chiar și așa, Contra a rămas un tehnician apreciat de saudiți, dovadă și faptul că ei și-au adus aminte de el, imediat după destituirea lui Blanc din funcție.

Ultimele trei formații din CV-ul lui Contra au fost Al-Ittihad Jeddah, Damac și Al-Kholood, toate din prima ligă saudită.

