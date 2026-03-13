Campioana a făcut o schimbare la nivelul staff-ului tehnic după ce a ratat play-off-ul. Elias Charalambous și-a dat demisia, iar în locul său Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să preia echipa.

Florin Bratu, antrenor la Metaloglobus, așteaptă cu nerăbdare meciul cu FCSB și a dezvăluit cum și-a motivat jucătorii înainte de meciul cu echipa campioană.

Florin Bratu vrea să o ”mitralieze” pe FCSB!

”Mitraliera”, așa cum era poreclit ca atacant, a debutat cu un rezultat de egalitate pe banca noii sale echipe, scor 2-2 pe teren propriu cu UTA Arad.

„Chiar le-am spus înainte de antrenamentul de astăzi că eu sunt crescut într-un mediu în care, înainte de meciurile cu FCSB, aveam o ambiție și se punea o presiune foarte mare.

Mă gândesc la nea Gigi, că îi e greu să stea fără fotbal și fără să se implice... acum depinde cât de mult, până unde, ce discuții a avut cu Mirel”, a spus Florin Bratu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Obiectivul setat de Becali pentru Mirel Rădoi este accederea în cupele europene. FCSB trebuie să câștige play-out-ul sau să obțină o clasare în zona primelor două locuri, iar apoi să treacă la baraj de alte două echipe pentru a-și atinge obiectivul.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).