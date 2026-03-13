Record istoric! Când poate deveni Dennis Man campion în Olanda cu PSV

Record istoric! Când poate deveni Dennis Man campion în Olanda cu PSV Stranieri
Dennis Man este foarte aproape de primul titlu din carieră în Eredivisie, după sezonul dominant făcut de PSV Eindhoven.

Formația antrenată de Peter Bosz are un avans uriaș, de 19 puncte, față de Feyenoord, ocupanta locului secund, cu opt etape rămase până la finalul campionatului.

PSV poate deveni campioană chiar în acest weekend

PSV poate sărbători titlul cu numărul 27 din istorie chiar sâmbătă, 14 martie. Pentru ca acest lucru să se întâmple, echipa din Eindhoven trebuie să câștige meciul de pe teren propriu cu NEC Nijmegen, iar Feyenoord să piardă cu Excelsior.

Dacă scenariul se confirmă, PSV ar deveni campioană cu opt etape înainte de final, ceea ce ar reprezenta cel mai rapid titlu câștigat din istoria Eredivisie.

Recordul actual îi aparține tot clubului din Eindhoven, care a devenit campion pe 8 aprilie 1978, într-un sezon în care a terminat cu patru puncte peste Ajax și a cucerit ulterior și Cupa UEFA.

Ar fi al treilea trofeu din cariera lui Dennis Man

Dacă PSV nu își asigură matematic campionatul în acest weekend, o poate face pe 22 martie, în deplasare cu Telstar, indiferent de rezultatele lui Feyenoord.

O altă posibilitate este 4 aprilie, după pauza internațională, când PSV va primi vizita lui FC Utrecht.

Pentru Dennis Man, titlul din Olanda ar reprezenta al treilea trofeu al carierei. Internaționalul român a mai câștigat Cupa României cu FCSB în sezonul 2019/2020 și campionatul din Serie B cu Parma Calcio în stagiunea 2023/2024.

De la transferul la PSV, românul a adunat 30 de meciuri, 10 goluri și 6 pase decisive, în 1.769 de minute jucate pentru echipa din Eindhoven.

Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
S-a afișat cu steagul Ungariei, deși Mircea Lucescu îl poate utiliza cu Turcia
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!
Oficialul dat afară de Mirel Rădoi a semnat cu o rivală din Superliga și se bate la titlu
Ce l-a durut cel mai tare pe Ștefan Baiaram când a fost huiduit de fanii Craiovei: „E foarte greu”
Florin Bratu vrea să o ”mitralieze” pe FCSB: ”Lui nea Gigi îi e greu să stea fără să se implice”
Olympique Marseille - Auxerre 1-0 a fost în direct pe VOYO!
Dream team pe ”Bernabeu”. Transferul de cinci stele pe care vrea să-l facă Real Madrid: ”Să joace lângă Mbappe”
Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"

Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei

Ce notă a primit Andrei Rațiu din partea spaniolilor după victoria la scor obținută de Rayo în Turcia

Oficialul dat afară de Mirel Rădoi a semnat cu o rivală din Superliga și se bate la titlu



Florin Bratu vrea să o ”mitralieze” pe FCSB: ”Lui nea Gigi îi e greu să stea fără să se implice”
Ce l-a durut cel mai tare pe Ștefan Baiaram când a fost huiduit de fanii Craiovei: „E foarte greu”
Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!
Filipe Coelho, după primul eșec al Craiovei în play-off: "Să vedem dacă voi fi pe bancă la meciul următor"
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
"You will never walk alone", Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

