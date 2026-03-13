Record istoric! Când poate deveni Dennis Man campion în Olanda cu PSV

Formația antrenată de Peter Bosz are un avans uriaș, de 19 puncte, față de Feyenoord, ocupanta locului secund, cu opt etape rămase până la finalul campionatului.

PSV poate deveni campioană chiar în acest weekend

PSV poate sărbători titlul cu numărul 27 din istorie chiar sâmbătă, 14 martie. Pentru ca acest lucru să se întâmple, echipa din Eindhoven trebuie să câștige meciul de pe teren propriu cu NEC Nijmegen, iar Feyenoord să piardă cu Excelsior.

Dacă scenariul se confirmă, PSV ar deveni campioană cu opt etape înainte de final, ceea ce ar reprezenta cel mai rapid titlu câștigat din istoria Eredivisie.

Recordul actual îi aparține tot clubului din Eindhoven, care a devenit campion pe 8 aprilie 1978, într-un sezon în care a terminat cu patru puncte peste Ajax și a cucerit ulterior și Cupa UEFA.