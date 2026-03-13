Alertă pentru Mircea Lucescu: un atacant important s-a accidentat și ratează barajul cu Turcia de la Istanbul

Celebra cântăreață Rita Ora, albaneza născută în Kosovo devenită britanică după ce familia s-a refugiat în Marea Britanie, șochează din nou cu o serie de poze recente îndrăznețe (vezi galeria foto).

În urmă cu câțiva ani, ea a jucat fotbal în cadrul SoccerAid 2019, iar recent s-a pozat cu tricoul celor de la Genoa, clubul din Serie A patronat de românul Dan Șucu, într-o campanie de marketing organizată de gruparea italiană.

Rita Ora va cânta la București în această vară

Considerată una dintre cele mai apreciate artiste pop ale momentului, Rita Ora (35 de ani) va susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti pe 30 iulie 2026.

Rita Ora este o cântăreaţă şi compozitoare de talie internaţională, apreciată de critici, cu peste 10 miliarde de streamuri la nivel global şi 13 piese clasate în Top 10 în Marea Britanie, dintre care patru au ajuns pe locul 1.

A fost printre primii artişti distinşi cu premiul BRIT Billion, după ce a depăşit pragul de un miliard de streamuri în Marea Britanie de-a lungul carierei, scrie news.ro.