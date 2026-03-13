LIVE VIDEO Olympique Marseille - Auxerre, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45! Ce țară vrea să reprezinte acum Mason Greenwood, golgheterul Ligue 1

Olympique Marseille - Auxerre, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45! Ce țară vrea să reprezinte acum Mason Greenwood, golgheterul Ligue 1
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Olympique Marseille, Mason Greenwood, Auxerre, Olympique Marseille - Auxerre, Ligue 1
Olympique Marseille - Auxerre

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:45 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Olympique Marseille și Auxerre se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 26 din Ligue 1.

Partida se dispută pe legendarul ”Stade Vélodrome” din Marseille.

Mason Greenwood, fantastic! După problemele din 2022, atacantul a revenit și are statistici fabuloase la Marseille 

Cariera lui Mason Greenwood a fost complet dată peste cap în 2022, când a fost acuzat de viol, agresiune și comportament coercitiv. În februarie 2023, procurorii britanici au anunțat renunțarea la toate acuzațiile, după ce martorii-cheie s-au retras, iar noi elemente apărute în anchetă au făcut ca dosarul să fie închis.

Suporterii lui Manchester United s-au opus vehement revenirii lui Greenwood și clubul a decis că fotbalistul nu va mai juca pentru ”diavoli”. Așa a ajuns la Olympique Marseille, club pentru care a adunat în total 73 de meciuri, a înscris 47 de goluri și a livrat 14 pase decisive.

În acest sezon are statistici fabuloase, iar în 37 dintre meciurile pe care le-a adunat a marcat de 25 de ori și a oferit opt pase decisive! În Ligue 1, campionat care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO, a bifat 24 dintre jocuri, dar și 15 dintre reușite și patru din totalul paselor de gol oferite.

Așadar, evoluții excelente pentru Greenwood, care poate face pasul la un club și mai important, alături de care să aibă șanse reale la câștigarea trofeelor pe plan intern sau poate chiar pe plan extern.

În Ligue 1, Marseille nu mai are, deja, șanse la titlu, fiind, după 25 de etape disputate, la 11 puncte de locul 1, PSG, iar față de locul 2, deasupra ei, se află Lens, cu șapte puncte mai mult.

Liverpool ar oferi până la 100 de milioane de euro pentru Mason Greenwood

Liverpool este dispusă să achite 100 de milioane de euro pentru transferul lui Mason Greenwood, unul dintre cei mai valoroși tineri jucători englezi, dar care a avut de suferit din cauza unui caz mediatizat în care a fost acuzat de tentativă de viol și amenințări cu moartea.

În acest moment, atacantul este golgheterul campionatului francez, cu 15 reușite, cu unul mai mult decât fotbalistul celor de la Strasbourg, Joaquin Panichelli.

De transferul său mai sunt interesate FC Barcelona, Atletico Madrid sau Bayern Munchen. Greenwood poate deveni al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool, după Alexander Isak (Newcastle United / 144 milioane de euro) și Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / 134 milioane de euro).

Internațional englez, Mason Greenwood vrea să reprezinte acum Jamaica

Mason Greenwood (24 de ani) este născut la Bradford și a fost legitimat la Manchester United (2018-2023), Getafe (2023-2024) și Olympique Marseille (2024-prezent). El are un meci pentru naționala de seniori a Angliei, dar nu a mai intrat în vederile Federaţiei Engleze de Fotbal pentru a fi selecţionat, după ce a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune asupra partenerei sale, în 2022, fiind suspendat de clubul Manchester United, la momentul respectiv. 

După ce a fost arestat, eliberat pe cauțiune și reîncarcerat pentru încălcarea condițiilor de probațiune, fotbalistul a scăpat de urmărirea penală, după ce s-a împăcat cu presupusa sa victimă.

Atacantul a îndeplinit toate formalităţile necesare pentru a fi selecţionat de Jamaica și ar putea fi prezent la barajul intercontinetal (Noua Caledonie, ulterior RD Congo) de care "The Reggae Boyz" trebuie să treacă pentru a ajunge la CM 2026 și a face parte din Grupa K (Portugalia, Columbia, Uzbekistan).

Clasamentul din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore
