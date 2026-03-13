Jucătorii campioanei en-titre vor fi supuși unei evaluări stricte după venirea lui Mirel Rădoi pe bancă, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei.

După un sezon regulat mult sub așteptări pentru un club care a câștigat ultimele două campionate, sosirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică aduce și o presiune suplimentară pe vestiar.

Evaluări în lotul roș-albaștrilor

Mihai Stoica a explicat că evoluțiile din următoarea perioadă vor cântări decisiv în ceea ce privește viitorul unor fotbaliști în tricoul campioanei. Totuși, oficialul FCSB a ținut să sublinieze un lucru important: Gigi Becali va avea ultimul cuvânt de spus în privința jucătorilor.

„(n.r. - va fi un test pentru jucători?) Pentru unii e cea mai bună formulare. Noi putem să tragem linii, dar tragem linii punctate. Linia finală o trage Gigi, bineînțeles. El e cel care decide, în orice societate patronul decide”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

FCSB se pregătește pentru debutul în play-out-ul Superligii, programat chiar în această duminică, 15 martie, de la ora 20:30, împotriva celor de la Metaloglobus.