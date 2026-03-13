Ștefan Baiaram (23 de ani) a dezvăluit cum s-a simțit în momentul în care a fost huiduit de propriii suporteri, în timpul meciului Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1.

Mesajul lui Ștefan Baiaram după eșecul cu FC Argeș

Baiaram a transmis că l-a durut mult mai tare față de oricare alt jucător, fiindcă este craiovean format de la copii și juniori de către clubul din Bănie.

„Nu a funcționat absolut nimic. Am făcut un meci foarte modest atât eu, cât și colegii mei. Mai avem nouă meciuri. Avem timp să recuperăm punctele pierdute în această seară.

Trebuia să arătăm mai bine. Am mai trecut peste astfel de momente. În Europa am fost eliminați în ultimul moment și am arătat după că suntem o echipă puternică.

Baiaram: „Îmi pare rău de suporteri”

E frustrant pentru mine, mai ales că sunt craiovean. Sunt născut aici, sunt crescut de la copii și juniori. Îmi pare rău de suporteri, sunt dezamăgit de mine.

E foarte greu însă dacă la prima înfrângere se produc astfel de momente. Toată lumea s-a obișnuit cu noi să construim mai mult, să avem mai multe faze.

Avem o echipă puternică, vom trece peste acest moment cu siguranță”, a declarat Ștefan Baiaram, la flash-interviurile de după meci.

FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Superligă, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului. Adel Bettaieb a marcat, în minutul 26, eurogolul de trei puncte al piteștenilor.

