Nici de această dată, antrenorul Pedro Martins nu l-a folosit pe internaționalul român Florinel Coman , rămas pe banca de rezerve deși Al-Gharafa a făcut doar trei schimbări, ultima în minutul 90!

Joao Pedro a deschis scorul pentru oapeți (41), dar Al-Gharafa a reușit să revină prin golurile semnate de Yacine Brahimi (60 - din penalty) și Seydou Sano (90).

De asta nu joacă Florinel Coman în Qatar: explicația dureroasă a unei prăbușiri



Fostul star al FCSB-ului a devenit un jucător oarecare, la Al-Gharafa (Qatar). Nu pentru că antrenorul ar avea ceva cu el, ci pentru că prestațiile sale sunt modeste.

Florinel Coman a pierdut contactul cu tot ce înseamnă fotbal de nivel înalt. Iar asta la 27 de ani, când, teoretic, ar fi trebuit să fie în apogeul carierei sale.

Mulți au crezut că marginalizarea fostului golgheter al FCSB-ului, la Al-Gharafa, a fost cauzată de antrenorul Pedro Martins, care nu-l are la inimă pe fotbalistul român. Există însă o explicație concretă pentru că Florinel nu e printre preferații portughezului: prestațiile sale modeste!

Acum câteva zile, în Liga Campionilor Asiei, Coman a primit o șansă rarisimă în acest sezon: a fost titularizat de Pedro Martins, în crucialul meci de acasă cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Partida a scos în evidență o realitate dură pentru Florinel: el e primul care își „sabotează“ cariera, la ora actuală!

Într-o partidă în care Al-Gharafa a pornit, în mod clar, cu șansa a doua, formația din Doha n-a reușit să producă surpriza. Liderul din Qatar Stars League a cedat pe teren propriu, scor 1-2,

Florinel Coman a rămas pe teren până în minutul 75, când tabela arăta 2-0 pentru formația saudită. După ieșirea românului de pe teren, Al-Gharafa a redus din handicap, prin Al-Oui (90+8), dar a fost prea puțin, prea târziu.

Revenind la Coman, el a fost printre cei mai slabi jucători ai gazdelor! Nota sa, dată de Flashscore, 6,3, a fost sub media echipei (6,6). În primul 11 al celor de la Al-Gharafa, au fost cinci jucători cu note mai mari ca cea primită de Florinel. Mai mult decât atât, când luăm la puricat cifrele românului, ne dăm seama cât de slab a evoluat pentru un jucător ofensiv:

*Acuratețea paselor: 60% (6 din 10)

*Total atingeri ale balonului: 19

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Driblinguri reușite: 0

Când vedem acest bilanț al lui Coman, ne dăm seama de ce s-a „lipit“ de banca de rezerve, atât la Al-Gharafa, cât și în scurta perioadă în care a fost împrumutat, la Cagliari, între februarie – iunie 2025.

