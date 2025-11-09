Cosmin Contra (49 de ani) are vreo 12 echipe în CV, în 14 ani de antrenorat, însă ce reușește acum, în Qatar, la Al-Arabi Doha, reprezintă o premieră spectaculoasă pentru cariera sa.

Acum o lună, când a fost numit la penultima clasată din Qatar Stars League, „Guriță“ părea că și-a luat un angajament sortit eșecului. Pentru că Al-Arabi era ciuca bătăilor, cu niște rezultate catastrofale sub comanda spaniolului Pablo Amo. Ce a urmat însă, cu Contra pe bancă, dă impresia că românul a luat cu el și o „baghetă magică“, în Qatar!

Cosmin Contra, în premieră, 5 victorii în primele sale 5 meciuri

După 4-0 cu Al-Duhail, 3-1 cu Al-Sadd, 6-1 cu Lusail și 2-0 cu Al-Shahaniya, în această seară, echipa lui Contra a trecut și de Al-Ahli Doha. De această dată, scorul a fost strâns, doar 1-0 pentru trupa pregătită de „Guriță“.

Și, totuși, acest succes la limită a adus o premieră spectaculoasă pentru Contra. Pentru că e pentru prima dată în cariera sa de antrenor principal, când Contra are procentaj de 100%, după primele sale cinci meciuri! Până la această serie excelentă, cu Al-Arabi Doha, cele mai bune începuturi pe care le-a avut Contra, la diferite echipe, au fost următoarele:

*Dinamo (primul mandat, cel din 2017): 4 victorii, 1 egal

*Guangzhou R&F (China, 2015): 4 victorii, 1 înfrângere

*Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită, 2021-2022): 3 victorii, 2 egaluri

*Petrolul Ploiești (2012-2014): 2 victorii, 2 egaluri 1 înfrângere

Grație succesului din această seară, Al-Arabi și-a continuat ascensiunea, în Qatar, sub comanda lui Contra. După nouă etape, echipa e pe locul 7 din 12, având 13 puncte. Și se poate spune deja că a fost îndeplinit obiectivul, evitarea retrogradării, în condițiile în care Contra a pus 7 puncte între Al-Arabi și locul 11, care duce la barajul pentru menținere în Qatar Stars League.

