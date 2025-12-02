Florinel Coman poate deveni studiu de caz, în fotbalul românesc. Încă unul și, din nou, din motive nedorite. Pentru că, în ultimii ani, tot „exportăm“ vedete ale Superligii care eșuează, cum pleacă din țară.

Coman, fost golgheter al campionatului românesc, a „reușit“ chiar o „performanță“ rară: să o dea în bară, la două echipe diferite, în decurs de un an, după plecarea sa din România. Pentru că, după ce a dezamăgit la Al-Gharafa, el a fost împrumutat, la Cagliari, unde s-a „lipit“ de banca de rezerve. Iar la revenirea la Al-Gharafa, Coman s-a transformat în „a cincea roată la căruță“ pentru antrenorul portughez, Pedro Martins, după cum Sport.ro a arătat aici.

Dragomir are explicația căderii lui Coman: banii!

În contextul în care zilele sale, la Al-Gharafa, sunt numărate, clubul din Qatar urmând să încerce vânzarea / împrumutul românului, în ianuarie, Dumitru Dragomir a fost întrebat, la Fanatik, dacă l-ar readuce pe Coman, la FCSB. Mitică a respins această variantă și a spus de ce un fost star al Superligii a dat-o în bară într-un campionat, precum cel din Qatar.

„S-a <<îngrășat>> și Coman de atâția bani, cât a câștigat...Nu l-aș lua înapoi nici la FCSB, că l-aș <<curăța>> pe George Popescu (n.r. – Tavi Popescu). Coman... Jucător bun, dar dacă nu joacă în Qatar, joacă în România?!“, a spus fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.

