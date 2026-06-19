Fundaşul central olandez al formaţiei Brighton, Jan Paul van Hecke , a semnat un contract cu Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin , pentru 52 de milioane lire sterline (aproape 60 milioane de euro), a anunţat, joi, clubul din Premier League, informează AFP.

Van Hecke, în vârstă de 26 de ani, se reuneşte la Tottenham cu antrenorul italian Roberto De Zerbi, cu care a lucrat timp de două sezoane la Brighton.

Fostul antrenor al lui Olympique Marseille a făcut din jucătorul olandez principala sa prioritate pentru a consolida o defensivă care a primit 122 de goluri în ultimele două sezoane de campionat, notează Agerpres. Spurs au evitat la limită retrogradarea în ultima etapă a sezonului trecut.

Van Hecke, care se va alătura clubului din nordul Londrei după Cupa Mondială, este a treia achiziţie a lui Tottenham după sosirile fundaşului stânga scoţian Andy Robertson şi fundaşului central argentinian Marcos Senesi, ambii sosiţi prin transfer gratuit de la Liverpool, respectiv Bournemouth.

E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român

Impresarul lui Radu Drăgușin a dezvăluit ce se întâmplă cu fotbalistul român după doi ani și jumătate la Tottenham.

Deși presa internațională a speculat intens pe marginea unei eventuale mutări a tricolorului în Italia, la Fiorentina, Florin Manea, reprezentantul fotbalistului le-a tăiat entuziasmul fanilor violeți. Potrivit impresarului, englezii nu au primit nicio propunere oficială în acest moment, iar obiectivul prioritar rămâne continuarea aventurii la Londra.

Florin Manea a explicat că jucătorul cotat la 20 de milioane de euro este dispus să muncească pentru a-și recâștiga locul în primul „11”, chiar dacă gruparea londoneză a adus recent un alt fundaș central.

Achiziționat în ianuarie 2024 de la Genoa pentru suma de 25 de milioane de euro, Radu Drăgușin este legat contractual de echipa din capitala Angliei până în vara anului 2030.