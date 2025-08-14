Coșmarul lui Florinel Coman: ce urmează pentru el în „iadul“ din Qatar

Se spune că fotbalul te „pedepsește“ când nu-l tratezi, așa cum trebuie, cu seriozitate, punând osul la treabă. Florinel Coman se convinge acum de acest lucru prin ce i se întâmplă.

După ce s-a transferat de la FCSB la Al-Gharafa (Qatar), în vara anului trecut, internaționalul nostru a dezamăgit la noua sa echipă. Confirmarea acestei realități a fost prezentată de sport.ro aici. Chiar și așa însă, Coman a primit o șansă nesperată, de a reveni în fotbalul european, la un nivel superior! Pentru că împrumutul său, în ianuarie, de la Al-Gharafa la Cagliari, i-a oferit șansa de a evolua în Serie A. De care Coman și-a cam bătut joc, după cum sport.ro a demonstrat aici.

Florinel Coman, urmează prima etapă. La 50 de grade!

După noua dezamăgire fotbalistică pe care a furnizat-o, de această dată la Cagliari, Coman a fost trimis înapoi, la Al-Gharafa. Adică, acolo unde spera să nu mai ajungă, rămânând în Europa. Cum n-a reușit acest lucru, Florinel e acum în fața unei situații dificile.

Concret, mâine, pornește la drum noua ediție din Qatar Stars League. Campionatul intern începe mai devreme decât de obicei, într-o perioadă în care temperaturile ating 50 de grade Celsius (!), pentru că naționala Qatar-ului e implicată în campania de calificare pentru Mondialul din 2026. Cu stagii de pregătire și cu meciuri oficiale programate pentru septembrie – octombrie.

Revenind la Florinel Coman, el va fi în acțiune, încă din prima zi din noul sezon. Pentru că, mâine, programul zilei include două partide:

*Al-Arabi – Al-Wakra, ora 18.30

*Al-Gharafa – Umm Salal, ora 20.30

La ora la care e programat acest al doilea meci, cu Florinel Coman în lot, temperatura va fi de „doar“ 40 de grade Celsius, cu umiditate de 39%.

