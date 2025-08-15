Ce a ajuns Florinel Coman! Fostul golgheter al României e în picaj, după cum sport.ro a demonstrat aici. Și, la ce s-a întâmplat astăzi, lui Coman îi va fi și mai greu să prindă echipa, la Al-Gharafa.

În prima etapă din Qatar Stars League, în al doilea meci al zilei, a fost programat duelul Al-Gharafa – Umm Salal. Fără Coman. În schimb, antrenorul portughez al gazdelor a mizat pe un lot din care au făcut parte mulți alți jucători străini. Printre care Joselu, Brahimi, Diaz sau Traore. Din păcate, românul Coman nu s-a aflat nici măcar pe bancă.

Fără internaționalul nostru, Al-Gharafa, vicecampioana ediției precedente, a început catastrofal meciul! La pauză, Umm Salal avea 2-0, după reușitele semnate de Mance (26) și Tannane (46). La reulare însă, alt meci! Al-Gharafa a marcat gol după gol, prin Joselu (59), Ahmed Al-Ganehi (74), Gunnarsson (88) și Sano (90+7) și a luat toate punctele după o victorie spectaculoasă: 4-2.

